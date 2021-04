Hoa hậu Diệu Hoa chia sẻ tình hình gia đình chồng giữa tâm dịch ở Ấn Độ

Hiện tại, Ấn Độ đang phải đối mặt với "cơn sóng thần" Covid-19 khi số ca lây nhiễm và tử vong ngày càng tăng nhanh khiến người dân đất nước tỉ dân điêu đứng. Trước tình hình dịch bệnh căng thẳng tại quê hương của ông xã, Hoa hậu Diệu Hoa cảm thấy rất lo lắng khi theo dõi tin tức qua các phương tiện truyền thông.

Gia đình hạnh phúc của Hoa hậu Việt Nam 1990 và ông xã người Ấn Độ Ảnh: TL

Chia sẻ với Thanh Niên, Hoa hậu Việt Nam 1990 cho biết cô nhận được rất nhiều sự quan tâm cũng như động viên từ bạn bè. Hoa hậu Diệu Hoa tâm sự: "Trong những ngày này các phương tiện truyền thông đã đưa rất nhiều thông tin về tình hình đáng lo ngại của bệnh Covid-19 ở Ấn độ. Nhiều bạn bè Việt Nam rất thông cảm với tình hình này và đã gọi điện, nhắn tin hỏi thăm Diệu Hoa".

Bên cạnh đó, cô cũng tiết lộ dù đang sống giữa tâm dịch Ấn Độ nhưng gia đình chồng vẫn đang an toàn, Hoa hậu Diệu Hoa chia sẻ: "Vợ chồng tôi rất lo lắng trước diễn biến nghiêm trọng của bệnh Covid-19 tại Ấn độ, tuy nhiên, gia đình chồng của tôi thì hiện giờ vẫn an toàn. Tôi rất mong muốn và hi vọng Ấn độ sẽ sớm vượt qua được thời kỳ khó khăn này và mong người dân Ấn Độ sớm trở lại cuộc sống bình yên".

Sau 27 năm, Hoa hậu Diệu Hoa vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp Ảnh: FBNV

Nguyễn Diệu Hoa đăng quang Hoa hậu Việt Nam vào năm 1990 khi cô vừa tròn 21 tuổi. Cô được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam với tư cách "Hoa hậu thông thạo nhiều thứ tiếng nhất" khi nói được 5 ngôn ngữ. Dù có một bệ phóng tốt nhưng Diệu Hoa vẫn lựa chọn gia đình thay vì hoạt động nghệ thuật

Sau 27 năm, cô vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ khi đạt được thành công trong sự nghiệp và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên ông xã người Ấn Độ. Tâm sự về bí quyết giữ gìn tổ ấm, Hoa hậu Diệu Hoa từng chia sẻ: "Tôi nghĩ hôn nhân rất quan trọng và phải được xây dựng trên cơ sở tình yêu đích thực. Tôi luôn quan niệm rằng nếu hai vợ chồng thực sự yêu nhau, tôn trọng lẫn nhau, hiểu nhau, chia sẻ với nhau tất cả trong cuộc sống thì hôn nhân sẽ bền vững".