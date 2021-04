Hoa hậu Hòa bình Myanmar bị quân đội phát lệnh bắt giữ?

Không chỉ vậy, tin tức trên được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn sắc đẹp quốc tế và nhận được sự chú ý từ đông đảo dân mạng. Nhiều người không khỏi hoang mang, lo lắng cho sự an toàn của Han Lay. Tuy nhiên, trên Instagram những ngày qua, người đẹp vẫn tích cực chia sẻ tình hình quê nhà và kêu gọi sự giúp đỡ từ bạn bè quốc tế để giúp quê hương mình chấm dứt tình trạng bạo lực đẫm máu. Cô cũng thường xuyên cập nhật những hoạt động của mình trong thời gian lưu lại Thái Lan. Loạt bài viết gần đây nhất của Han Lay là vào ngày 6.4, khi cô đăng tải những hình ảnh, video trong chuyến quảng bá du lịch ở Phuket cùng Top 5 Miss Grand International 2020. Đến hôm 7.4, cô vẫn cập nhật story trên Instagram nhưng không đả động đến chuyện bản thân đang phải đối mặt với lệnh bắt giữ.

Theo Angelopedia hôm 7.4, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Han Lay cho biết khi rời Myanmar đến Thái Lan, cô đã nhận thức được khả năng mình sẽ gặp rủi ro và cần ở lại xứ chùa vàng một thời gian. “Tôi rất lo lắng cho gia đình và sự an toàn của mình vì tôi đã nói rất nhiều về quân đội và tình hình ở Myanmar. Tại đất nước chúng tôi, mọi người điều biết rõ rằng luôn có giới hạn trong việc đề cập đến những gì đang diễn ra”, Á hậu Hoàn vũ Myanmar 2020 cho hay. Người đẹp cũng cho biết mặc dù cô không được quân đội hay bất kỳ quan chức nào khác từ Myanmar liên lạc sau bài phát biểu của mình nhưng nhiều tài khoản mạng xã hội đã tấn công nàng hậu. “Trên mạng xã hội, họ đe dọa tôi, nói rằng nhà tù Myanmar vẫn đang đợi đến lúc tôi quay lại”, Han Lay tiết lộ với truyền thông.

Người đẹp cho biết gia đình của mình vẫn an toàn nhưng quá trình liên lạc với họ rất rời rạc vì internet ở quê nhà thường xuyên bị cắt. Mỹ nhân 9X tâm sự dù đang ở nước ngoài nhưng cô vẫn luôn nghĩ về gia đình, bạn bè và người dân quê nhà nên nhiều lúc mất tập trung và cảm thấy suy sụp. Trong một buổi giao lưu trực tuyến gần đây, ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International, đã bộc bạch những nỗi lo lắng về an ninh của Han Lay và hứa sẽ đảm bảo cho cô được an toàn ở Thái Lan.