'Hoa hậu Hoàn vũ nhí' Ngọc Lan Vy lên kế hoạch định cư Mỹ

Ngọc Lan Vy là thí sinh châu Á đầu tiên đăng quang trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ nhí năm 2018 tại Mỹ (Little Miss Universe). Trong 2 năm sau khi đăng quang, Ngọc Lan Vy tích cực mở rộng hoạt động ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật bên cạnh chương trình học chính khóa. Thông thạo tiếng Anh, Thái, hoa hậu nhí nhận được nhiều lời mời làm giám khảo các cuộc thi như Prince & Pricess International tại Thái Lan, World Tourism Festival for Beauty Friendship and Fashion ở Philippines, Little Miss Eurasia & Africa ở Georgia, và nhiều cuộc thi tài năng nhí trong nước như Tỏa sáng cùng sao nhí, Sao nhí tài năng… Bước vào tuổi 15 trưởng thành hơn, hoa hậu nhí mong muốn đồng hành cùng các hoạt động xã hội để bảo vệ quyền trẻ em trên toàn thế giới và quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp gần gũi hơn với bạn bè năm châu.