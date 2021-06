Hoa hậu Khánh Vân trải lòng những ngày đầu cách ly khi về Việt Nam

: Do tình hình dịch Covid-19 , kế hoạch về Việt Nam của Vân phải hoãn lại muộn hơn 3 tuần so với dự kiến. Bởi vì Vân phải chờ có chuyến bay giải cứu công dân từ Mỹ về Việt Nam. Đây là tình hình chung nên Vân cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, lúc đi thì dễ còn lúc về chuyến bay hơi khó khăn một chút. Vân có theo dõi liên tục tình hình dịch ở Việt Nam cũng như các thông báo, quy định về nhập cảnh. Vân cũng muốn càng sớm trở về càng tốt, nhưng là một công dân, Vân tuân thủ theo các quy định. Lúc ngồi trên máy bay về nước, Vân xúc động lắm, vừa mừng vừa hạnh phúc. Cảm giác như một người con đi xa quê hương lâu ngày trở về. Có đi mới biết là nhớ Việt Nam thế nào, không đâu bằng quê hương mình. Trong thời gian ở Mỹ, Vân cũng có dịp ở lại khám phá thành phố New York, nơi mà trước giờ mình chỉ thấy trên tivi. Vân rất thích những công trình kiến trúc đặc trưng tại New York.