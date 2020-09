Hoa hậu Lương Thùy Linh tiết lộ về nguồn thu nhập

Hoa hậu Hương Giang cho biết cô ấn tượng với Lương Thùy Linh khi chỉ là một cô gái còn rất trẻ đã xuất sắc đăng quang Miss World Vietnam 2019. Hương Giang tò mò về động cơ của người đẹp sinh năm 2000 khi đi thi hoa hậu, Lương Thùy Linh bộc bạch: "Linh từng là một cô bé rất tự ti, rụt rè và thiếu nhiều kinh nghiệm sống. Vì vậy Linh đã đăng ký đi thi Miss World Vietnam với hi vọng là kết thêm nhiều bạn bè, có nhiều mối quan hệ và cởi mở hơn với mọi người. Ban đầu Linh không quá quan tâm đến danh hiệu vì những gì Linh cần là thay đổi bản thân mà thôi. Danh hiệu đến với Linh như là câu trả lời, thành quả ngọt cho những gì mà Linh đã cố gắng".

Hoa hậu Lương Thùy Linh tiết lộ trước khi trở thành hoa hậu, cô đã từng tự ti với chiều cao của mình vì quá nổi bật so với bạn bè. Mỹ nhân gốc Cao Bằng cho biết đã từng có khoảng thời gian cô bị gù lưng do cố tình đi thấp xuống để trông giống các bạn cùng trang lứa. Nàng hậu cũng nhìn nhận sự thay đổi rõ rệt nhất trước và sau đăng quang là sự thay đổi về tài chính. Top 12 Miss World thẳng thắn: “Mọi người nói về tài chính của một hoa hậu có phần tiêu cực. Theo Linh tài chính của một hoa hậu ở mức như vậy là do những nỗ lực của bản thân và tiền vào là tiền “sạch”. Bản thân Linh kiếm tiền từ việc đi event, đóng quảng cáo, làm đại diện nhãn hàng, quay TVC... Đó là những công việc mình kiếm được tiền và đây là tiền sạch”.