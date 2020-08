Hoa hậu Phương Hà: Ai may mắn mới yêu được đại gia

Cách đây hơn 1 năm, Trần Phương Hà gây bất ngờ khi vượt qua hàng loạt ứng cử viên sáng giá để giành ngôi vị cao nhất Hoa hậu Sắc đẹp Toàn cầu châu Á 2019 diễn ra tại tại Malaysia. Tuy đăng quang ở độ tuổi khá trẻ (20 tuổi) nhưng nhờ sắc vóc nổi trội, ứng xử thông minh cô nhận được sự ủng hộ và kỳ vọng lớn từ phía dư luận. Kỷ niệm 1 năm đăng quang, Trần Phương Hà vừa tung ra bộ ảnh hút mắt người xem.

Trong bộ hình mới Phương Hà chứng minh nhan sắc của mình ngày càng quyến rũ. Cách tạo dáng chuyên nghiệp, phóng khoáng cùng gương mặt biểu cảm rạng rỡ toát lên vẻ lôi cuốn, gợi cảm. Để có vóc dáng ngày càng xinh đẹp và quyến rũ, Phương Hà cho biết cô chăm chỉ tập luyện mỗi ngày. Được biết trước đó, người đẹp từng thực hiện nhiều bộ ảnh thời trang khác nhau song đâu là lần đầu tiên cô theo đuổi concept nữ tính, thơ mộng. Nhìn lại hành trình một năm đăng quang, Phương Hà cảm thấy bản thân ngày càng trưởng thành hơn về mọi mặt. Bởi lẽ cô ý thức được trọng trách mà danh hiệu và chiếc vương miện đòi hỏi.

Phương Hà khẳng định không cảm thấy áp lực trước sức nặng của vương miện dù tuổi đời còn khá trẻ Ảnh: Kushin Kyo

Phương Hà cho biết sức nặng của vương miện không làm cô cảm thấy áp lực, thậm chí chân dài thấy mình may mắn nhiều hơn. Lý giải về điều này, cô chia sẻ: "Vì nhờ có danh hiệu hoa hậu, tôi có cơ hội đến nhiều nơi để tìm hiểu về nền văn hóa, phong tục của nhiều đất nước khác nhau. Nhưng quan trọng hơn là Phương Hà có thêm nhiều cơ hội tham gia các hoạt động cộng đồng, từ thiện có ích cho xã hộ". Sau khi đăng quang, Phương Hà liên tục nhận được những lời mời dự sự kiện, làm giám khảo một số chương trình. Chân dài quê Long An thừa nhận rằng bước ngoặt đăng quang hoa hậu giúp cô có nhiều trải nghiệm trong suốt một năm qua. Tuy vậy cô khá buồn vì nửa năm nay, dịch Covid-19 khiến các dự định của mình đều bị tạm hoãn.

Nhìn lại hành trình một năm đăng quang, người đẹp Long An cảm thấy vui vì làm bố mẹ tự hào, thực hiện được các hoạt động thiện nguyện cho cộng đồng Ảnh: Kushin Kyo

Chia sẻ thêm với chúng tôi, Phương Hà tâm sự điều khiến cô tự hào nhất sau một năm đăng quang là chăm sóc được cho gia đình, lo lắng để các em đi học “đến nơi đến chốn". Hơn hết, người đẹp tích cực tham gia các dự án thiện nguyện và trở thành niềm tự hào của bố mẹ. “Tuy nhiên, bản thân tôi tiếc nuối vì do dịch Covid nên chưa thực hiện được nhiều dự án xã hội cũng như phim ảnh để khiến mình phủ sóng hơn. Dù vậy tôi cũng vui và cảm thấy an yên trong lòng. Tuổi trẻ còn dài nên tôi mong muốn đóng góp được những điều tốt đẹp cho xã hội”, cô nói.

Thực tế, dù đăng quang một cuộc thi nhan sắc song tên tuổi của Phương Hà vẫn chưa "phủ sóng". Điều đó khiến người đẹp không khỏi chạnh lòng. Tuy nhiên, chân dài Long An cho rằng có thể do bản thân cô không xuất sắc hoặc không dùng chiêu trò nên không quá ồn ào. Cô nói thêm: “Bản tính của Hà lành tính xưa giờ nên thôi cứ hạnh phúc với những gì mình có. Do xuất thân nghèo khó nên Hà không có nhiều điều kiện để đầu tư hình ảnh, dự án nên đi chậm hơn mọi người cũng dễ hiểu“.

Phương Hà thẳng thắn cho rằng một cô gái hoạt động showbiz sẽ dễ lận đận trong chuyện tình cảm Ảnh: Kushin Kyo

Nói về chuyện được đại gia "săn đón" sau khi đăng quang, Phương Hà thú nhận: “Việc được đại gia để ý thì cũng là chuyện tốt nếu họ là người nghiêm túc và đàng hoàng. Tôi cũng may mắn có cơ hội gặp gỡ một số mối quan hệ thành đạt. Đến giờ tôi cũng có anh kết nghĩa và bạn trai cũ cũng là doanh nhân. Người đẹp nào cũng mong bạn trai mình không chỉ giàu có mà còn yêu thương mình, ai không có phúc phận mới phải chịu thôi. Đại gia không có gì xấu, xấu hay không phải dùng trái tim để cảm nhận họ. Người ta giàu nghĩa là họ giỏi, mà tôi chỉ thích mẫu bạn trai giỏi và tình cảm”.

Phương Hà tiết lộ hiện tại sau khi chia tay bạn trai cũ, cô dành thời gian để chăm sóc bản thân và đi chơi cùng bạn bè. Cô thừa nhận một cô gái hoạt động trong showbiz sẽ “lận đận” trong chuyện tình cảm vì: “Hoạt động trong lĩnh vực giải trí dễ khiến bạn trai ghen vì tham gia nhiều sự kiện. Hơn nữa nhiều người không dám yêu nghệ sĩ, hoa hậu vì sợ scandal ảnh hưởng đến họ cũng như nhiều người sợ họ không đủ tầm nên tôi cũng sẽ bị hạn chế mối quan hệ nhiều nên dễ ế”.