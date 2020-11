Hoa hậu Tiểu Vy trình diễn bikini nóng bỏng như thiên thần Victoria's Secret

Trong đêm thi Người đẹp biển diễn ra tối 12.11, bên cạnh màn trình diễn của 35 thí sinh thì sự xuất hiện của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018 ở cuối chương trình cũng thu hút sự chú ý.

Tiểu Vy, Phương Nga và Thúy An có màn hội ngộ trong trang phục bikini trên sân khấu dài 40m trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Có thể thấy sau hai năm đăng quang, dàn người đẹp ngày càng thăng hạng nhan sắc, chuyên nghiệp về kỹ năng và body ngày càng hoàn thiện. Cùng với 35 thí sinh, các người đẹp bước ra từ Hoa hậu Việt Nam 2018 cháy hết mình tại sân khấu khi hóa thân thành các thiên thần rực rỡ sắc màu như lễ hội carnival tại thành phố biển Vũng Tàu.

Tiểu Vy trở thành tâm điểm chú ý khi diện bikini đỏ rực khoe sắc vóc gợi cảm. Ở thời điểm hiện tại, cô là một trong những nàng hậu sở hữu body “vạn người mê". Tiểu Vy từng tiết lộ với Thanh Niên số đo ba vòng của cô là 85-63-95. Người đẹp thừa nhận bản thân là người thích ăn uống nên có những nguyên tắc riêng trong việc giữ dáng. Trong đêm Người đẹp biển, Hoa hậu Việt Nam 2018 kết hợp với phần cánh đỏ rực, khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh những thiên thần của Victoria's Secret.

Thúy An chọn áo tắm một mảnh để trình diễn trên sân khấu Người đẹp biển

Phương Nga và Thúy An cũng không hề kém cạnh khi sải bước trên sàn catwalk dài 40m. Phương Nga chọn bikini trắng, kết hợp với cánh và khăn choàng phía sau. Sau khi đăng quang Á hậu Việt Nam 2018, người đẹp tập trung theo đuổi việc học. Cô gây chú ý khi có chuyện tình đẹp với diễn viên Bình An. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và không ngại bày tỏ tình cảm trước mọi người. Về phía Thúy An, cô ít xuất hiện hơn sau lần “mang chuông đi đánh xứ người". Trong đêm diễn ngày 12.11, người đẹp gốc Kiên Giang chọn thiết kế áo tắm trắng. Gần đây, cô gây chú ý khi tiết lộ chuyện đã có bạn trai và sắp “về chung một nhà".