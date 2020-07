Hoa hậu Tường Linh nhờ luật sư can thiệp khi bị nhắc tên bôi nhọ danh dự

Những ngày qua, thông tin công an phá đường dây bán dâm do “tú ông" Lục Triều Vỹ điều hành nhận được sự quan tâm của dư luận. Cụ thể, Bộ Công an phối hợp với Công an P.Bến Nghé (Q.1, TP.HCM) ập vào khách sạn ở Q.1, bắt quả tang 3 người mẫu bán dâm với giá 18.000 - 30.000 USD/lần. Trong đường dây liên kết của Vỹ, nhiều người đẹp có các danh hiệu được định giá theo cấp độ 1.000 - 5.000 USD, cao hơn là 15.000 - 30.000 USD, có những trường hợp đi tour hoặc theo yêu cầu, khách phải trả lên đến 50.000 USD/lần. Liên quan đến ồn ào này, cộng đồng mạng cũng “đồn đoán" về những chân dài xuất hiện trong đường dây.