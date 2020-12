Hot girl ‘Độ ta không độ nàng’ chuẩn bị ăn mừng YouTube được 1 tỉ view

Trong bảng thống kê Top 10 video nổi bật nhất Việt Nam 2020, clip nhạc chế Chị đại chuyển trường phần 2 (Gangster Girl In Highschool Part 2) của Thiên An xếp thứ 4. Video này chỉ chịu thua các sản phẩm đình đám như Nhìn lại 2019 của Hậu Hoàng, web drama Bố già tập 1 của Trấn Thành và video 5 điều cần làm tốt để chống Covid-19 của Bộ Y tế

Thậm chí, clip nhạc chế Chị đại chuyển trường còn đứng trên các clip cắt của Rap Việt, Thách thức danh hài, 7 nụ cười xuân… Được biết, clip Chị đại chuyển trường 2 phát hành vào tháng 3 năm nay và đã thu được hơn 48 triệu lượt xem (tính đến trưa 5.12). Video này cũng đạt top 1 tab thịnh hành sau 2 ngày công chiếu.

Một phần nhờ thành công của clip nhạc chế Chị đại chuyển trường 2 cùng các đứa con tinh thần khác, kênh YouTube Thiên An Official của Thiên An cũng đứng vị trí thứ 4 trong hạng mục Top 10 nhà sáng tạo YouTube ấn tượng nhất của Việt Nam 2020. Thiên An Official đã chính thức vượt mặt các tên tuổi đình đám như Faptv, Cris Phan… để có được thành tích đáng ngưỡng mộ này.