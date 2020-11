Hương Giang đến tận nhà antifan chất vấn vì bị gọi là 'phò'

Hương Giang mời công an đến chứng kiến, ghi nhận sự việc có đúng luật? Sau khi video đối chất với antifan có sự chứng kiến của người mặc sắc phục công an được Hương Giang đăng tải, cộng đồng mạng dậy sóng, đặt nghi vấn về vụ việc. Chia sẻ về trường hợp của Hương Giang, ông Trần Minh Hùng, Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình - Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết Hương Giang có quyền nhờ cơ quan công an ghi nhận sự việc. Ông Trần Minh Hùng phân tích: "Theo quy định, cụ thể Nhiệm vụ, quyền hạn của công an xã, phường được quy định tại Điều 9 Pháp lệnh công an xã 2008 và được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 12/2010/TT-BCA. Cụ thể, công an xã, phường có nhiệm vụ, quyền hạn như bảo vệ giữ gìn trật tự tại cơ quan nhà nước, địa phương do mình quản lý. Bảo vệ tính mạng, tài sản của cá nhân tổ chức, bảo vệ an toàn trật tự xã hội tại địa phương nên việc cô này mời công an xuống lập và gi nhận biên bản là không sai quy định”. Bên cạnh đó, ông Trần Minh Hùng cũng cho biết hành vi bôi nhọ, vu khống người khác trên mạng xã hội có thể bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng, thậm chí có thể phạt tù nếu sự việc nghiêm trọng. Ông Hùng cung cấp thông tin: “Điểm g khoản 3 Điều 102 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử có quy định về hành vi “Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác”. Theo đó, cá nhân vi phạm có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Trường hợp, người vi phạm là tổ chức thì mức phạt tiền bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với trường hợp hành vi mang tính chất nghiêm trọng thì tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Tội làm nhục người khác được quy định tại khoản 2 Điều 155 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Trường hợp này, tổ chức, cá nhân có thể bị xử phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm với tình tiết định khung tăng nặng là “Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội”.