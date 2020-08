Hương Giang thích thú người mẫu nhí 3 tuổi siêu đáng yêu

Tập 12 Nhà thiết kế tương lai nhí 2020 lên sóng với màn tranh tài thiết kế áo dài của 6 thí sinh đội HLV Ruby Phạm. Là một trong những gương mặt thí sinh nổi bật về sắc vóc lẫn tài năng thiết kế của đội HLV Ruby Phạm, Nguyễn Ngọc Trang Anh là thí sinh đầu tiên trình bày thiết kế và thuyết trình trước ban giám khảo gồm nhà thiết kế Sỹ Hoàng, Hoa hậu Huơng Giang và siêu mẫu Võ Hoàng Yến

Cô bé sáng tạo nhiều dáng pose, tương tác tốt với ống kính máy ảnh dù còn rất nhỏ. Được biết Cherry An Nhiên nhận được nhiều lời mời đóng TVC quảng cáo cho các nhãn hàng, thương hiệu. Trong giới thời trang nhí ở Hà Nội nói riêng, “tiểu mỹ nhân” là cái tên hot nhất trong lĩnh vực người mẫu ảnh Ảnh: BTC

Trang Anh hồi tưởng lại kỷ niệm thời thơ ấu của mình khi được mẹ đưa đi ăn kem vào ngày cuối tuần. Đây cũng chính là lý do mà Hoa hậu nhí châu Á Thái Bình Dương 2018 ưu tiên lựa chọn đối tượng diện mẫu thiết kế dự thi của mình là người mẫu nhí rất nhỏ, chỉ 3 tuổi. Được biết, người mẫu nhí tên Nguyễn Ngọc An Nhiên (Cherry An Nhiên), từng nhiều lần “làm mưa làm gió” trên cộng đồng mạng với những bộ ảnh đáng yêu, xinh như thiên thần. Bước đi dạn dĩ của cô bé khiến ba giảm khảo thích thú cười không ngớt, lên tục được khen "cưng quá", "thật đáng yêu".

Nói về ý tưởng thiết kế chiếc áo dài dự thi mang tên Ký ức tuổi thơ, Trang Anh chia sẻ: "Khi em còn nhỏ, mẹ rất là bận rộn với nhiều việc. Vì vậy, những lúc được mẹ đưa đi ăn kem vào cuối tuần, em cảm thấy thời gian được ở bên mẹ nhiều hơn. Đó là ký ức đẹp mà em nhớ mãi. Bên cạnh đó, để chiếc áo dài vừa thể hiện được tính truyền thống vừa hiện đại và tạo cảm giác thoải mái dành cho đối tượng mặc (mẫu nhí 3 tuổi), em đã tạo điểm nhấn cho cổ áo dài".

Trang Anh được Hoa hậu Hương Giang khen ngợi nhờ tư duy kinh doanh chuẩn trong ngành thời trang Ảnh: BTC

Trang Anh cùng em gái ruột đều là những người mẫu nhí nổi bật của Việt Nam và thường xuyên nắm giữ các vị trí first-face hoặc vedette trong các show thời trang, chính vì vậy cô bé am hiểu rất rõ đối tượng của mình. Vì lẽ đó, Trang Anh là thí sinh duy nhất trong đội HLV Ruby Phạm nhận được cơn mưa lời khen của Hoa hậu Hương Giang khi xử lý chính xác tỷ lệ in ấn hoạ tiết trên áo dài, vấn đề quan trọng mà đội của HLV Hà Nhật Tiến mắc phải. Cô cũng yêu thích hoạ tiết trái tim trên áo rất đáng yêu và phần cổ cách tân đính ngọc trai tinh tế. Bên cạnh đó, Hương Giang cũng đánh giá cao "tư duy kinh doanh" trong ngành thời trang của Trang Anh vì ‘có target khách hàng tương đối chuẩn’ (biết chọn đối tượng để thiết kế và trình diễn).

Host Võ Hoàng Yến thì nhận xét: "Thiết kế của Trang Anh có phần đơn điệu và đơn giản. Ở độ tuổi của Trang Anh, Võ Hoàng Yến nghĩ rằng Trang Anh có khả năng thiết kế xuất sắc hơn". Tuy nhiên, sau khi nghe giám khảo Hương Giang phân tích và đánh giá cao tư duy thiết kế của Trang Anh, Võ Hoàng Yến đã thay đổi ý kiến, cô và Hương Giang đều đồng tình cho Trang Anh thêm điểm cộng vì đã tinh tế lựa chọn đôi guốc phù hợp với áo dài.