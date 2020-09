Hữu Tiến nói về chuyện tái hôn: 'Tôi mở cửa toang hoác mà có thấy ai đâu'

Tập 15 chương trình Đối mặt cảm xúc dự kiến lên sóng ngày 11.9 với sự tham gia của cố vấn là đạo diễn Lê Hoàng, tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A và diễn viên Hữu Tiến. Nhân vật tuần này là chị Sang, người con gái út đã trải qua hai lần đò nhưng vẫn có hành động khiến mẹ già chịu nhiều buồn tủi, thậm chí phải bỏ về quê ngay trong đêm. Cô nhiều lần nhận thức được việc làm của mình không đúng với mẹ nhưng lại không thể nào nói ra được một câu xin lỗi. Lắng nghe tâm sự của Sang, đạo diễn Lê Hoàng cho rằng mẹ cô là người có lỗi. Nam đạo diễn nói: “Người già phải có hạnh phúc của bản thân mình nhưng không bao giờ được mang hạnh phúc của con cái làm hạnh phúc của mình”. Không đồng tình với quan điểm của nam đạo diễn, MC Quyền Linh lại cho rằng chính nữ khách mời mới là người sai, thậm chí nhận định cách xử lý của cô rất kém.

Đối với Hữu Tiến , anh cảm nhận sự cô đơn của người mẹ trong câu chuyện. Nếu như theo dõi và yêu mến nam diễn viên, có lẽ khán giả cũng sẽ biết được tuổi thơ và cuộc đời nhiều khổ cực của ông bố hai con. Anh sinh ra với thân phận “con rơi”, rồi cuộc hôn nhân sau này cũng trắc trở, một mình “gà trống nuôi con” 21 năm trời. Hữu Tiến tâm sự gặp nhiều khó khăn khi một mình nuôi 2 đứa con nhưng ở vai trò là người làm bố, làm mẹ nên anh phải bằng mọi cách để vượt qua. Diễn viên Hữu Tiến nói: “Hai vợ chồng nuôi một đứa con còn khó khăn huống hồ một mình tôi nuôi 2 đứa”.

Cách đây không lâu, con gái của Hữu Tiến bất ngờ tặng bố một căn nhà khiến anh xúc động đến rơi nước mắt Ảnh: TL

Khi được hỏi về lý do tại sao không tái hôn để có người chia sẻ, đỡ đần và để 2 đứa con có mẹ thì Hữu Tiến chia sẻ do mình là người đã ở trong hoàn cảnh “con ghẻ” nên không muốn điều đó lặp lại với con của mình. Nam diễn viên từng trải lòng với truyền thông rằng: "Mỗi khi thấy tôi gần gũi gia đình bố tôi là dượng lại lôi tôi ra đánh một trận nhừ tử. Đến mức có những ngày tôi không bị đánh là tôi thấy như… thiếu cái gì đó. Rồi tôi chịu không nổi, tôi được mẹ gửi qua ở nhờ một người vú nuôi". Chính vì lý do đó nên diễn viên Cánh buồm ảo ảnh mới quyết định không đi thêm bước nữa mà dành hết tình yêu và tâm huyết vào 2 người con.

Cũng giống như chị Sang, diễn viên Hữu Tiến cũng thường xuyên gặp phải vấn đề với con cái và thường xuyên có những cuộc tranh cãi. Tuy nhiên với anh, điều bố con tranh cãi không quan trọng mà quan trọng là việc đó sẽ giải quyết như thế nào để có được kết quả tốt nhất. Hữu Tiến chia sẻ: “Anh với con giống như những người bạn. Mặc dù dưới tinh thần là bố con nhưng có gì cũng chia sẻ, tâm sự với nhau”.

Câu chuyện của khách mời trong tuần này khiến nhiều khán giả hoang mang về việc Quyền Linh sẽ tiếp tục tranh cãi với đạo diễn Lê Hoàng Ảnh: BTC

Được biết cách đây không lâu, con gái của Hữu Tiến bất ngờ tặng một căn nhà khiến anh xúc động đến rơi nước mắt. Anh bộc bạch: “Thực ra đối với tôi, ở thời điểm này thì nhà không còn quan trọng nữa nhưng tôi muốn có một ngôi nhà để con cái có chỗ để về. Tôi biết con gái của tôi có cá tính rất mạnh, lỡ như trên đường đời hôn nhân của con có trục trặc thì mình cũng có ngôi nhà để cho con ở, không phải lệ thuộc vào ai. Gia đình ai cũng có một hoàn cảnh riêng và tôi đã cố gắng hết sức mình để chăm lo cho con. Cái tôi không làm được là mua nhà cho con nhưng bù lại tôi dạy cho con cách làm thế nào để khẳng định bản thân bằng công việc của con và nó đã làm được điều đó. Vậy nên, tại sao tôi phải buồn khi con mua được nhà, tôi phải mừng chứ”.

Nếu trước kia sợ con phải chịu cảnh “mẹ ghẻ con chồng” nên Hữu Tiến không dám đi thêm bước nữa, nhưng bây giờ cả 2 con của anh cũng đã trưởng thành và tự lập nhưng anh vẫn không có ý định tái hôn. Anh hài hước chia sẻ: “Những người lập gia đình trễ thì thường sẽ rất trễ, mà đã trễ rồi vẫn không lập gia đình thì thường họ lại không muốn kết hôn nữa. Họ tự nhiên cảm thấy ngại ngùng với việc đó. Đồng nghiệp của tôi cũng có người rất nhiều tuổi rồi mà không chịu lập gia đình, ví dụ như bạn Tiết Cương. Cho nên, tôi nghĩ không hẳn cứ tái hôn lại là việc tốt. Tôi không phải là người "đóng cửa" kín mít, vấn đề là mình có gặp được đúng người hay không. Nhiều khi tôi "mở cửa" toang hoác mà có thấy ai đâu”.

Cũng có nhiều lời đồn đoán về giới tính của ông bố 2 con này khi học trò ai cũng gọi anh bằng cái tên thân mật “má Tiến”. Tuy nhiên, phản bác lại nghi ngờ đó của khán giả, nam diễn viên chia sẻ do mình đối với học trò bằng sự dạy dỗ, chăm sóc ân cần, nhẹ nhàng như một người mẹ chứ không phải quát tháo nên mới có danh xưng này. “Người ta nghĩ tôi như thế nào tôi không quan tâm vì ai mà chả biết tôi có một đời vợ sống với nhau hơn 10 năm và có 2 đứa con”, Hữu Tiến bật cười chia sẻ. Đồng thời, nam diễn viên cũng bật mí về dự án phim đầu tay ở vai trò đạo diễn mang tên Chồng người ta sẽ được anh cho ra mắt vào tháng 12 sau khi tình hình dịch bệnh ổn định. Anh cũng tiết lộ con gái Thủy Tiên sẽ góp mặt với một vai diễn nho nhỏ trong bộ phim này.