Jang Mi ‘tấn công’ thị trường Kpop, được nhiều báo Hàn khen ngợi

Để hoàn thiện phần lời Hàn cho ca khúc My Everything, Jang Mi nhờ đến sự giúp đỡ của các nhà sản xuất người Hàn Quốc

Những tưởng thay đổi dòng nhạc đã là một sự mạo hiểm với Jang Mi, công ty quản lý SB Entertainment còn bất ngờ thông báo trong thời gian tới, nữ ca sĩ sẽ quyết tâm Hàn tiến. Dự định này đã được Jang Mi lẫn ê-kíp của mình ấp ủ từ lâu và đang từng bước hiện thực hóa. Cú phát pháo khai màn đầu tiên đưa Jang Mi dấn thân vào thị trường Kpop là ca khúc My Everything, phiên bản tiếng Hàn của Yêu là phải liều. Hôm 14.8, ca khúc này đã chính thức “đổ bộ” lên các nền tảng nhạc số hàng đầu Hàn Quốc như Melon, Naver Music, Bugs, Genie và Soribada. Jang Mi nhận được khá nhiều phản hồi tốt về phong cách âm nhạc hợp thời, khả năng hát tiếng Hàn trôi chảy và truyền cảm. Từ trước đến nay, không ít các nghệ sĩ Việt Nam đã từng đưa sản phẩm qua Hàn nhưng để được ưu ái xuất bản ca khúc trên các nền tảng nhạc số lớn như trường hợp của Jang Mi lại là điều hiếm thấy.

Sau vài ngày ra mắt, My Everything tiếp tục chứng minh sức hút khi được hàng loạt tờ báo có tiếng tại Hàn Quốc như Herald Pop, Ksilbo, TVDaily, Naver... đưa tin. Jang Mi được truyền thông Hàn nhắc đến như một ca sĩ trẻ đang rất được yêu mến tại Việt Nam, cô được khen ngợi có khả năng hát tiếng Hàn thành thạo.

Được biết, các hoạt động về sau của Jang Mi ở Hàn Quốc sẽ do HR Entertainment hỗ trợ quản lý. Sau My Everything, Jang Mi sẽ tiếp tục phát hành thêm nhiều sản phẩm âm nhạc bằng tiếng Việt lẫn tiếng Hàn trong thời gian tới. Nữ ca sĩ cũng đã có kế hoạch hoạt động riêng tại xứ sở kim chi sau khi dịch Covid-19 có dấu hiệu lắng xuống. Có thể thấy, sau nhiều năm gắn liền với hình tượng “thánh nữ bolero”, Jang Mi đang dần thoát ra khỏi vùng an toàn để chinh phục những mục tiêu lớn hơn. Phiên bản tiếng Hàn của Yêu là phải liều cũng đã được ra mắt tại Việt Nam vào ngày 16.8 trên kênh Sky Music - YouTube Jang Mi Official.