Jennifer Lopez diện bikini bốc lửa tình tứ bên Ben Affleck mừng tuổi 52

Đặc biệt, khoảnh khắc JLO cùng Ben Affleck chia sẻ nụ hôn say đắm trên du thuyền khiến dân tình “phát sốt” hơn cả. Nguyên nhân là bởi đây là lần đầu tiên chủ nhân hit On The Floor công khai đăng ảnh tỉnh tứ cùng tài tử phim Liên minh công lý lên Instagram kể từ khi cả hai gây bàn tán với tin “nối lại tình xưa” sau gần 20 năm chia tay.