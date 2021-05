Gal Gadot xác nhận bị đạo diễn đe dọa khi ghi hình ‘Liên minh công lý’

Lùm xùm giữa Joss Whedon và dàn diễn viên chính của "bom tấn" Justice League (tựa Việt: Liên minh công lý) bản 2017 vẫn chưa chấm dứt. Mới đây Gal Gadot - người đẹp đảm nhận nhân vật Wonder Woman xác nhận rằng cô bị Joss Whedon hăm dọa hủy hoại sự nghiệp khi xảy ra bất đồng trên phim trường Justice League hồi năm 2017 với đạo diễn người Mỹ này qua bài phỏng vấn của tạp chí Israel N12. "Joss Whedon đã lên tiếng đe dọa, nói rằng nếu tôi làm điều gì đó trái ý, anh ta sẽ khiến sự nghiệp của tôi khốn đốn. Nhưng tôi đã xử lý được chuyện đó rồi", Gal Gadot nói.

Được biết căng thẳng giữa Gal Gadot và Joss Whedon dâng cao khi đạo diễn bắt người đẹp gốc Israel thu âm những câu thoại mà cô cho rằng không phù hợp. Một thành viên đoàn làm phim Justice League 2017 cũng tiết lộ với tờ The Hollywood Reporter rằng Joss Whedon thậm chí đã quát Gal Gadot phải "câm miệng" và chỉ làm theo những gì ông ta muốn, nếu không Joss Whedon sẽ thao túng bộ phim Wonder Woman 1984 và khiến Wonder Woman trở nên "cực kỳ ngu ngốc".