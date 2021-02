Gal Gadot: Hoa hậu Israel vươn mình thành minh tinh đắt giá bậc nhất Hollywood

Hoa hậu khước từ cơ hội nổi tiếng



Gal Gadot hiện là một trong những sao nữ người Israel nổi tiếng nhất thế giới. Mang trong mình dòng máu Do Thái và tổ tiên có nguồn gốc Ba Lan, Áo, Đức, Séc, Gal Gadot sở hữu khối óc thông minh cùng vẻ đẹp lai khó nhầm lẫn. Đóa hồng tài sắc này từng có 12 năm luyện tập vũ đạo và nuôi ước mơ trở thành biên đạo múa. Tuy nhiên, cuộc đời của Gal Gadot lại đi vào những ngã rẽ bất ngờ.

Lên 18 tuổi, mỹ nhân 8X đăng ký tham gia Hoa hậu Israel, cô chia sẻ với tạp chí W hồi 2017: “Lúc ấy tôi vừa tốt nghiệp trung học và có một khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi gia nhập quân đội. Mẹ tôi khi ấy gợi ý tôi nên gửi ảnh và thử sức với cuộc thi này”. Dự thi với tâm thế miễn cưỡng, không chút kỳ vọng nhưng rồi vẻ đẹp lai hút mắt, vóc dáng 1,78m cùng sự thông minh, sắc sảo đã giúp cô trở thành chủ nhân vương miện Hoa hậu Israel. Nữ hoàng sắc đẹp này tâm sự: “Tôi đã tham gia mà chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thành hoa hậu và rồi điều đó xảy đến và khiến bản thân sợ hãi”.

Gal Gadot trong khoảnh khắc đăng quang hoa hậu tại quê nhà ẢNH: INSTAGRAM NV

Sau khi trở thành Hoa hậu Israel 2004, sao phim Wonder Woman đại diện đất nước “chinh chiến” tại Miss Universe cùng năm. Vốn không hứng thú với vương miện, Gal Gadot sợ sẽ thành hoa hậu lần nữa nên tìm mọi cách để giảm thiểu cơ hội chiến thắng. Người đẹp sinh năm 1985 chia sẻ với truyền thông: “Tôi đã cố ý đến muộn trong tất cả các buổi tập, không mặc trang phục dạ hội phù hợp cho bữa sáng. Thậm chí, khi đối mặt với những câu vấn đáp từ giám khảo Paula Abdul, tôi đã né tránh bằng cách nói tiếng Anh của mình không tốt”. Cuối cùng, hành trình của “nữ thần chiến binh” tại Hoa hậu Hoàn vũ cũng khép lại theo cách mà cô mong muốn.

"Wonder Woman" (bìa phải) thời thi Miss Universe ẢNH: AFP Bước ra khỏi các cuộc thi hoa hậu, bông hồng lai trải qua 2 năm phục vụ trong Lực lượng phòng vệ Israel rồi theo học ngành luật tại quê nhà. Năm 2008, người đẹp được một giám đốc casting mời thử vai “Bond girl” trong bộ phim Quantum of Solace. Mỹ nhân gốc Do Thái chia sẻ với W rằng cô đến buổi casting vì phép lịch sự nhưng thực chất không vui vẻ hay hứng thú gì với điều đó. Cuối cùng, vai diễn đắt giá này rơi vào tay mỹ nhân Olga Kurylenko . Hoa hậu Israel từng bộc bạch với W: “Tôi không phải diễn viên và chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành diễn viên hay xuất hiện trong những bộ phim nói tiếng Anh”.

Gal Gadot từng không có chút hứng thú với vương miện hoa hậu hay nuôi mộng làm diễn viên ẢNH: SHUTTERSTOCK

Không lâu sau trải nghiệm miễn cưỡng kể trên, Gal Gadot được trao cơ hội thử vai Gisele trong bom tấn Fast & Furious và được chọn. Màn trình diễn trong loạt phim tỉ đô này đưa hoa hậu người Israel đặt chân đến Hollywood , điều mà suốt chừng ấy năm sống trên đời, cô chưa từng mảy may nghĩ tới… ‘Nữ cường’ khuynh đảo màn ảnh Hollywood

Việc từng gia nhập quân đội và am hiểu về vũ khí giúp Gal Gadot có cơ hội đóng Fast & Furious ẢNH: UNIVERSAL

Xuất hiện lần đầu trên màn ảnh Hollywood với Fast & Furious (2009), Gal Gadot gây ấn tượng bởi vẻ đẹp cá tính và những pha hành động cực ngầu. Nhân vật Gisele do mỹ nhân gốc Do Thái đảm nhiệm tiếp tục gây ấn tượng với khán giả qua các phần phim Fast Five (2011) và Fast & Furious 6 (2013). Nữ diễn viên trẻ khi ấy đã tự mình thực hiện những cảnh hành động nguy hiểm trong phim. Trả lời một cuộc phỏng vấn vào năm 2013, Gal Gadot bộc bạch: “Tôi muốn dùng súng, muốn bay lên không trung, cưỡi mô tô và bất cứ điều gì khác. Tôi muốn tự mình làm tất cả mà không cần diễn viên đóng thế”. Đóa hồng Israel bắt đầu được chú ý tại Hollywood nhờ 3 phần Fast & Furious ẢNH: UNIVERSAL

Tôi đã nghe rất nhiều bình luận về kích cỡ của ngực tôi so với nguyên mẫu Wonder Woman. Nhưng theo truyền thuyết thì các nữ chiến binh Amazon chỉ có một bên ngực để đường cung bắn ra không bị chệch. Tôi cho rằng nếu tôi như vậy thật chắc cũng chả ai hài lòng cả phải không?". Cùng với đó, ngôi sao hành động Vai diễn ấn tượng của đả nữ sinh năm 1985 trong loạt phim Fast & Furious thu hút sự chú ý của Warner Bros. và đạo diễn Zack Snyder đã đích thân gọi điện cho người đẹp để thử vai Wonder Woman. Vượt qua nhiều đối thủ, cuối cùng Gal Gadot giành được cơ hội trở thành “nữ thần chiến binh” của vũ trụ điện ảnh D.C. Thời điểm đó, cô vấp phải chỉ trích vì ngoại hình không được nở nang, bốc lửa như nguyên tác truyện tranh. Và rồi, như một chiến binh Amazon thực thụ, Gal Gadot mạnh mẽ đáp trả những bình luận ác ý: "khẳng định bản thân đại diện cho Wonder Woman của thế giới mới.

Gal Gadot chứng minh rằng bản thân hoàn toàn phù hợp để vào vai Wonder Woman và không ngừng nỗ lực, rèn luyện kỹ năng phục vụ việc đóng phim ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Wonder Woman do mỹ nhân 8X thủ vai lần đầu xuất hiện trong Batman v Superman: Dawn of Justice và lập tức tỏa sáng bên cạnh hai người hùng “xương sống” của bộ phim. Khí chất của một nữ thần đầy mạnh mẽ và quyền năng tỏa ra từ Wonder Woman đã giúp nữ diễn viên ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả thậm chí được ca ngợi vượt xa hai nam chính. Để vào vai Wonder Woman, sao nữ triệu đô đã học đủ các bộ môn: đấu kiếm, kungfu, kickboxing, võ Capoeira… từ đó đem đến cho khán giả những cảnh phim hành động thực sự chất lượng, chân thực

Nổi lên từ Fast & Furious nhưng Wonder Woman mới là thương hiệu đưa tên tuổi Gal Gadot tỏa sáng ở Hollywood ẢNH: WARNER BROS.

Năm 2017, Wonder Woman của Gal Gadot chính thức đổ bộ màn ảnh với phần phim riêng và trở thành tuyên ngôn nữ quyền mạnh mẽ gửi đến thế giới. Bom tấn về nữ siêu anh hùng này "làm mưa làm gió" ngoài rạp và thu về 822,3 triệu USD, góp mặt trong danh sách những phim riêng có doanh thu cao nhất của D.C. Đạo diễn Patty Jenkins nói về nữ chính trên tạp chí W: “Bạn không thể tạo ra một Wonder Woman nào hoàn hảo hơn Gal. Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng cô ấy rất trong sáng, thuần khiết nhưng không phải vì thế mà mất đi vẻ thông minh, sắc sảo. Giống như Wonder Woman, cô ấy xinh đẹp, tốt bụng và mạnh mẽ”.

Dù phần 2 của Wonder Woman không đạt được thành tích cao tại phòng vé do Covid-19, màn trình diễn của minh tinh 36 tuổi trong phim vẫn được đánh giá cao ẢNH: WARNER BROS.

Năm 2020, Gal Gadot trở lại vai diễn huyền thoại trong phần 2 Wonder Woman 1984 đồng thời là nhà sản xuất của bộ phim. Ngôi sao hành động tiếp tục khiến người xem choáng ngợp với những cảnh chiến đấu mãn nhãn cùng khí chất mạnh mẽ, quyền lực của một nữ thần đại diện cho sức mạnh và công lý. Quay trở lại với phần phim mới, vị thế của Gal Gadot đã khác xưa, cô trở thành minh tinh đắt giá ở Hollywood thay vì là ngôi sao hành động mới nổi. Thù lao của người đẹp trong Wonder Woman 1984 lên đến 10 triệu USD, cao gấp 33 lần so với số tiền khiêm tốn mà cô nhận được trong phần đầu. Điều này đủ thấy tầm vóc, vị thế của nữ diễn viên 36 tuổi đã thay đổi ngoạn mục ra sao.

Sau Wonder Woman, Gal Gadot bước chân vào hàng ngũ những nữ diễn viên có thu nhập cao nhất Hollywood ẢNH: INSTAGRAM NV

Thành công của vai diễn Wonder Woman nâng tầm tên tuổi của Gal Gadot, đưa cô trở thành một trong những sao nữ 8X đắt giá nhất Hollywood. Theo thống kê được Forbes công bố hồi tháng 10.2020, minh tinh xinh đẹp đứng thứ 3 trong danh sách 10 nữ diễn viên được trả lương cao nhất năm với 31,5 triệu USD. Đón tuổi 36 trong năm 2021, Gal Gadot có nhiều dự án chất lượng đang chờ đợi đồng thời sở hữu hai tác phẩm chưa phát hành: Death on the Nile và Red Notice. Nhiều người hâm mộ cũng mong sớm được nhìn thấy mỹ nhân gốc Do Thái trên màn ảnh với vai Cleopatra trong bộ phim về vị nữ hoàng Ai Cập nổi tiếng.

‘Siêu anh hùng’ trong tổ ấm nhỏ

Thoát khỏi hình ảnh “đả nữ” trên màn ảnh rộng, Gal Gadot trở về với vai trò của một người vợ, người mẹ toàn năng. Nữ diễn viên phim Liên minh công lý kết hôn với nhà phát triển bất động sản Yaron Varsano (Israel) hồi 2008 rồi có chung hai con gái. Cô được xem như một “siêu anh hùng” trong chính ngôi nhà của mình khi vừa theo đuổi lịch trình đóng phim bận rộn, vừa dành nhiều tâm huyết để vun vén tổ ấm nhỏ lại còn hỗ trợ chồng trong kinh doanh và làm chỗ dựa vững chắc khi người đàn ông của mình cần một điểm tựa tinh thần.

Sao nữ gốc Do Thái khiến bao người ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân 13 năm bên Yaron Varsano ẢNH: GETTY

Chia sẻ với Vogue hồi tháng 4.2020, Gal Gadot cho biết dù đang ở đỉnh cao danh vọng, thứ cô luôn hướng về là gia đình. Khoảnh khắc hay tin mình đã được nhận vai diễn trong Wonder Woman, nữ diễn viên Triple 9 gọi ngay cho chồng báo tin mừng, cuối cuộc trò chuyện, người đẹp nói với bạn đời rằng cô muốn sinh thêm em bé. Khi ấy, Yaron Varsano nghĩ vợ mình thật mạo hiểm bởi việc sinh con có thể ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp đang nở rộ của cô.

Thế nhưng, Gal Gadot là kiểu phụ nữ bản lĩnh, dám nói dám làm. Thời điểm quay Wonder Woman, cô đang mang thai con thứ hai. Tuy nhiên, điều này không làm khó được nữ diễn viên mạnh mẽ, can trường này. Ngoài việc đảm bảo an toàn cho thiên thần trong bụng, sao nữ tài sắc vẫn tuân thủ những quy định khắt khe trong quá trình quay phim, hoàn thành những phân cảnh khó nhằn, những pha hành động thót tim khiến ai nấy đều nể phục. Đạo diễn Patty Jenkins nhớ lại: “Khi quay một phần của bộ phim, cô ấy đang mang thai. Trong bộ đồ thiếu vải giữa thời tiết lạnh cóng, cô ấy vẫn ở đó cùng mọi người và thực hiện tất cả những yêu cầu từ đoàn phim”.

Dù là ngôi sao hành động đắt giá ở Hollywood, Gal Gadot vẫn xem gia đình là ưu tiên hàng đầu ẢNH: INSTAGRAM NV

Với Gal Gadot, thành tựu trong sự nghiệp phải đi đôi với sự thăng hoa ở đời tư. “Tôi nghĩ mình như một cánh diều, càng bay cao, tôi càng muốn sợi dây buộc chặt mình với mặt đất. Càng thành công, tôi lại càng muốn ổn định cuộc sống riêng và đảm bảo rằng mọi thứ vẫn được cân bằng để tôi có thể tập trung vào những điều quan trọng trong đời, đặc biệt là gia đình”, bà mẹ hai con tâm sự với Vogue.