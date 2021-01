Sao Hollywood Kelly Marie Trần: Các nhà làm phim Việt có vai diễn hãy gọi cho tôi

Từng nhụt chí vì bị kỳ thị, nữ diễn viên vẫn quyết tâm vươn lên với niềm kiêu hãnh được là chính mình. Cô khẳng định rất mong muốn có cơ hội hợp tác cùng các nhà làm phim Việt Nam trong thời gian gần.

Xuất thân Việt Nam là một lợi thế

* Xin chào Kelly Marie Trần. Bạn cảm thấy như thế nào khi được chọn làm diễn viên lồng tiếng cho nhân vật Raya, nàng công chúa Đông Nam Á đầu tiên của Disney?

- Kelly Marie Trần: Đây là một cơ hội tuyệt vời, một điều thực sự lớn lao đối với tôi. Tôi rất phấn khích khi được đóng góp một phần vào dự án đậm chất Đây là một cơ hội tuyệt vời, một điều thực sự lớn lao đối với tôi. Tôi rất phấn khích khi được đóng góp một phần vào dự án đậm chất văn hóa như Raya and the last dragon. Việc được chọn lồng tiếng cho vai chính của bộ phim hoạt hình này quả thực là một trải nghiệm rất điên rồ. Bởi từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ được làm việc trong một dự án phim mà hệ thống nhân vật, câu chuyện và bối cảnh lại có mối liên hệ chặt chẽ đến thế với xuất thân châu Á của mình.

Bản thân tôi còn là người cực kỳ say mê hoạt hình Disney , tôi lớn lên với chúng. Được hóa thân thành một trong những nhân vật Disney giống như giấc mơ thành hiện thực vậy. Khó mà tưởng tượng một ngày tôi lại có vinh dự tham gia một dự án với quy mô lớn như thế này.

Raya and the Last Dragon - Official Teaser Trailer

Kelly Marie Trần sinh năm 1989 tại California (Mỹ) trong một gia đình có bố mẹ di dân từ Việt Nam. Bắt đầu sự nghiệp diễn viên từ năm 2011, tuy nhiên tên tuổi của cô chỉ được khán giả toàn cầu biết đến qua vai diễn Rose Tico trong bom tấn Star wars: The last Jedi ra mắt năm 2017. Từng bị kỳ thị do xuất thân châu Á của mình, Kelly Marie Trần vẫn không ngừng vươn lên, khẳng định bản thân với tư cách một diễn viên thực lực trong môi trường Hollywood đầy cạnh tranh. Cô chính thức trở thành diễn viên gốc Việt đầu tiên đảm nhận lồng tiếng cho nhân vật chính trong phim Raya and the last dragon của Disney. Bộ phim hoạt hình lấy cảm hứng từ văn hóa Đông Nam Á, kể về hành trình chiến đấu của công chúa Raya với thế lực hắc ám nhằm lấy lại hòa bình và sự thịnh vượng cho vương quốc Kumandra. Bộ phim sẽ được ra mắt khán giả vào tháng 3.2021.

* Xuất thân Việt Nam có phải là một lợi thế lớn để bạn hóa thân hoàn hảo nhất vào nhân vật của mình?

- Tất nhiên là như thế. Tôi thấu cảm được nhân vật Raya một cách tự nhiên nhất bởi giữa chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng. Tôi không cần phải học để làm Raya nữa bởi bản chất của một cô gái châu Á đã nằm sẵn trong huyết quản của mình rồi. Tôi nghĩ đó cũng là cái duyên đưa tôi đến với vai diễn này một cách thuyết phục nhất.

Ngay từ những giây phút đầu tiên bước vào phòng thu và bắt đầu nghiên cứu kịch bản, tôi dường như vỡ òa vì nhận ra quá nhiều chi tiết quen thuộc, những điều gần gũi với con người và gốc rễ văn hóa của tôi. Trang phục, phong cảnh, thức ăn, suy nghĩ của các nhân vật… tất cả đều thân thương vì đó chính là những gì đã theo tôi lớn lên, chúng là con người tôi. Bên cạnh đó, bộ phim cũng mang đến cho tôi cơ hội để thấu hiểu hơn về nét đặc trưng văn hóa của các nước Đông Nam Á khác ngoài Việt Nam. Vương quốc giả tưởng Kumandra trong phim là một hệ sinh thái vô cùng đa dạng, với 5 tộc người mang những nét đặc trưng riêng biệt. Mọi thứ đẹp tuyệt vời, tôi cảm thấy thân quen nhưng cũng không kém choáng ngợp với thế giới mà các họa sĩ đã tạo nên trong Raya and the last dragon.

Từng bị kỳ thị vì màu da và xuất thân châu Á, Kelly Marie Trần vượt qua định kiến để trở thành gương mặt được săn đón tại Hollywood Ảnh: Vanity Fair

* Tính cách nào ở nhân vật công chúa Raya mà Kelly cho rằng khó nhất để thể hiện?

- Tôi nghĩ đó là bản tính ngông cuồng của cô gái này. Nhân vật Raya được xây dựng với sự hoài nghi luôn thường trực trong con người của cô ấy. Sau quá nhiều biến cố, Raya dường như không tin tưởng bất kỳ ai, cô luôn cảnh giác trước mọi người xung quanh. Vì vậy, người mà cô tin tưởng nhất chỉ có thể là chính bản thân mình. Đây sẽ là một nàng công chúa với nội tâm phức tạp, không giống với bất cứ vai diễn nào mà tôi từng thể hiện trước đó. Dù không diễn xuất hình thể nhưng tôi cũng phải dành rất nhiều thời gian để trò chuyện cùng các biên kịch, đạo diễn để thể hiện được hoàn hảo nhất những cảm xúc, tâm tư của Raya bằng giọng nói của mình.

* Kelly có cảm thấy áp lực khi đảm nhận vai chính cho một bộ phim có quy mô mang tính toàn cầu như Raya and the last dragon không?

- Áp lực tất nhiên phải có nhưng tôi xem chúng là điều hiển nhiên trong công việc nên không vấn đề gì cả (cười). Quan trọng hơn hết, tôi luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ tất cả các thành viên trong ê-kíp. Chưa bao giờ tôi cảm thấy phải chịu đựng thử thách nào một mình cả. Tôi cảm thấy rất may mắn khi được làm việc trong một môi trường hết sức hòa đồng, nơi mọi người sẵn sàng giúp đỡ và lắng nghe những tâm tư của nhau.

Kelly Marie Trần sải bước trên thảm đỏ Oscar 2018 Ảnh: Getty

* Kelly đã làm thế nào để làm quen và tương tác với các bạn diễn của mình một cách thoải mái nhất trong khi Raya and the last dragon được thực hiện hầu hết trong thời gian giãn cách xã hội

- Thực ra tôi ước rằng mình đã có nhiều thời gian hơn để kết thân với các diễn viên cùng các thành viên trong đoàn. Như bạn biết đấy, bộ phim được thành hình trong thời gian dịch Covid-19 diễn ra và chúng tôi phải làm việc tại gia là chủ yếu. Phim đã hoàn thiện khá lâu rồi mà tôi chỉ mới được gặp Awakfina (diễn viên lồng tiếng vai rồng Sisu) mới 2 tuần trước. Tôi rất mong chờ dịch Covid-19 sẽ nhanh chóng kết thúc để đoàn phim có thể cùng nhau tụ tập tổ chức tiệc mừng, để tôi có cơ hội được trò chuyện nhiều hơn với tất cả những thành viên đã cùng đồng hành với tôi suốt thời gian qua.

Tôi yêu Tết Việt lắm

* Được biết ê-kíp Raya and the last dragon hội tụ các thành viên xuất thân từ đa dạng các nền văn hóa từ Đông sang Tây. Điều này có mang đến cho bạn trải nghiệm nào đặc biệt không?

- Tôi cảm thấy rất phấn chấn khi được làm việc cùng một ê-kíp đa dạng chủng tộc như thế. Và việc chứng kiến mỗi người mang đến cho dự án những ý tưởng, tầm nhìn đại diện cho gốc rễ văn hóa của họ khiến cho quá trình làm việc trở nên vô cùng thú vị. Disney thực sự đã tạo cơ hội để chúng tôi có thể mang tiếng nói, màu da đại diện cho sắc tộc của mình truyền tải vào bộ phim một cách chân thực nhất. Đó là một điều gì đó hết sức màu nhiệm đối với tôi. Raya and the last dragon là thành quả của cả một tập thể to lớn gồm cả trăm con người.

Sau nhiều năm hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ , đây là lần đầu tiên tôi được cảm thấy được bản thân mình phản chiếu qua nhân vật một cách gần gũi nhất. Không chỉ nhân vật Raya mà cả các nhân vật khác cũng vậy, cách ăn mặc, hành xử của họ đều khiến tôi gợi nhớ đến những người mà tôi đã gặp gỡ, những gì đã nuôi lớn và góp phần hình thành tính cách, bản dạng văn hóa của chính con người tôi.

Không sở hữu nhan sắc quá lộng lẫy như các cô đào Hollywood, Kelly Marie Trần vẫn gây ấn tượng nhờ thần thái kiên định và khả năng diễn xuất linh hoạt Ảnh: Disney

* Từ Star Wars cho đến Raya and the last dragon, Kelly luôn gắn liền với các vai nữ quyền mạnh mẽ, can trường. Trong tương lai, bạn có muốn thử thách mình ở những dạng vai khác không?

- Tất nhiên là có chứ, tôi muốn thử nghiệm mọi thể loại vai diễn và không giới hạn bản thân mình trong bất kỳ khuôn mẫu nào. Từ nhạc kịch cho đến broadway, phim truyền hình sitcom, vai nhỏ trong phim độc lập cũng rất tuyệt, tôi muốn thử hết.

* Nếu có lời mời hợp tác từ các nhà làm phim Việt Nam, Kelly sẽ cân nhắc tham gia chứ?

- Ôi dĩ nhiên là có rồi, tôi rất vui và sẵn lòng là đằng khác ấy chứ. Hãy cho tôi biết nếu các nhà làm phim Việt Nam có vai diễn nào dành cho tôi nhé (cười).

Nữ diễn viên gốc Việt khẳng định rất háo hức nếu nhận được lời mời đóng phim tại Việt Nam Ảnh: Instagram NV

* Sinh ra và lớn lên ở Mỹ, Kelly có đón Tết Việt không và dịp lễ này có ý nghĩa với bạn ra sao?

- Tôi rất hạnh phúc vì tôi và gia đình vẫn đón Tết Việt mỗi năm. Đây là một nét truyền thống mà tôi rất trân trọng vì đây là dịp mà tôi được đoàn tụ với bố mẹ, ông bà của mình. Ông bà tôi sinh sống ở khu Garden Grove (California), là nơi quy tụ rất nhiều người Việt Nam . Mỗi dịp Tết, tôi thường đến thăm ông bà và gia đình tôi cùng nhau ăn Tết rất vui. Thích nhất là được thưởng thức vô số món ngon truyền thống ngày Tết, mẹ tôi nấu món Việt rất ngon. Lúc trước tôi còn được nhận lì xì nữa cơ nhưng bây giờ lớn rồi thì không có phần nữa (cười). Thật tiếc vì năm nay tình hình dịch Covid-19 ở Mỹ vẫn còn khá căng thẳng nên có lẽ tôi không thể về với ông bà như thường lệ.

* Kelly có mong muốn được về Việt Nam đón Tết thử một lần không?

- Tôi đã được về đón Tết ở Việt Nam rồi đấy chứ và đó là trải nghiệm nhớ mãi không quên. Không khí, cảnh vật, những phong tục truyền thống ngày Tết... mọi thứ thật đẹp đẽ và tuyệt vời, đâu đâu cũng tràn ngập niềm vui. Tôi yêu Tết lắm!

* Cảm ơn Kelly đã chia sẻ!