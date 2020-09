Bảo tàng Điện ảnh Mỹ mở triển lãm về bậc thầy làm phim Nhật Miyazaki Hayao

Trong bộ phim hoạt hình Hàng xóm của tôi là Totoro (tựa Anh: My neighbor Totoro) của nhà làm phim nổi tiếng Hayao Miyazaki, cô bé Mei 4 tuổi đuổi theo một vài sinh vật bí ẩn, xuyên qua các bụi cây, lọt vào một khu rừng và gặp một cây đại thụ. Ở đó, Mei gặp một sinh vật khổng lồ, đang ngủ, tên Totoro. Được hình dung như một hành trình xuyên suốt sự nghiệp kéo dài sáu thập kỷ của ông, khách tham quan Bảo tàng Điện ảnh (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ) sẽ đi theo hành trình tương tự như cô bé Mei trong triển lãm về ông Miyazaki Hayao. Triển lãm dự kiến ra mắt vào ngày khai trương bảo tàng trong năm tới (30.4.2021).

Theo tờ Los Angeles Times, đây sẽ là bảo tàng Bắc Mỹ đầu tiên triển lãm về Hayao Miyazaki cũng như công việc làm phim xuất sắc của ông. Jessica Niebel, người phụ trách triển lãm của Bảo tàng Điện ảnh, cho biết triển lãm mang tên “Đường hầm cây”. Người xem sẽ trải qua cảm giác tự do, phiêu lưu và trí tưởng tượng giống như của nhân vật Mei. “Đường hầm cây” sẽ đưa mọi người vào “ thế giới phép thuật” của ông Miyazaki Hayao. Bà Jessica Niebel nói thêm: “Hãy bỏ lại thế giới trưởng thành, đầy lý trí. Hãy cùng bước vào thế giới tưởng tượng của nhà làm phim bậc thầy Nhật Bản”.

Huyền thoại của nền công nghiệp hoạt hình Nhật Bản

Với hơn 300 đồ vật được trưng bày, người xem có cơ hội hiểu về thế giới làm phim của Miyazaki Hayao, trong đó không thể không nhắc đến các bộ phim làm nên tên tuổi của ông như Mộ đom đóm ( Grave of the Fireflies ), Hàng xóm của tôi là Totoro, Vùng đất linh hồn ( Spirited Away), Công chúa Mononoke (Princess Mononoke), Lâu đài trên không (Castle in the Sky)…

Bà Jessica Niebel cho biết đối với “cuộc hồi tưởng” này, bà không muốn tiếp cận tác phẩm của ông Hayao Miyazaki theo trình tự thời gian. “Ông ấy luôn nói rằng ông muốn làm những bộ phim vừa mang tính giải trí vừa mang thông điệp ý nghĩa. Trong các bộ phim, ông luôn đưa vào rất nhiều vấn đề. Ông ấy tạo ra những khoảnh khắc cảm xúc đặc biệt thú vị nên tôi muốn chia các sáng tác của ông theo chủ đề hơn là theo dòng thời gian”, bà Jessica Niebel giải thích.

Các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm về Miyazaki Hayao của Bảo tàng Điện ảnh ở Mỹ có bức vẽ về công chúa Mononoke (trái), chị em Satsuki và Mei (phải, hàng trên), cùng với Nausicaa - công chúa của Thung lũng gió Ảnh: Studio Ghibli

Trong cách nhìn của nhà sản xuất kiêm đồng sáng lập Studio Ghibli - ông Toshio Suzuki, “tài năng của Miyazaki Hayao là khả năng ghi nhớ những gì ông ấy nhìn thấy. Ông ấy mở các ngăn kéo trong đầu để lấy ra những ký ức hình ảnh này, tạo ra các nhân vật, cảnh quan và cấu trúc hết độc đáo”. Do đó, ông Toshio Suzuki “hy vọng rằng khách tham quan triển lãm sẽ có thể trải nghiệm toàn bộ quy trình sáng tạo của Miyazaki Hayao”. Trong cách nhìn của nhà sản xuất kiêm đồng sáng lập Studio Ghibli - ông Toshio Suzuki, “tài năng của Miyazaki Hayao là khả năng ghi nhớ những gì ông ấy nhìn thấy. Ông ấy mở các ngăn kéo trong đầu để lấy ra những ký ức hình ảnh này, tạo ra các nhân vật, cảnh quan và cấu trúc hết độc đáo”. Do đó, ông Toshio Suzuki “hy vọng rằng khách tham quan triển lãm sẽ có thể trải nghiệm toàn bộ quy trình sáng tạo của Miyazaki Hayao”.

Theo tờ Los Angeles Times, điểm nhấn của triển lãm sẽ là phòng trưng bày nhân vật sáng tạo. Nơi đây có màn hình chiếu các đoạn phim ngắn về nhiều nhân vật chính đáng nhớ của Miyazaki Hayao, các bản vẽ nhân vật gốc và các tác phẩm nghệ thuật của bậc thầy làm phim chưa từng được trưng bày bên ngoài Nhật Bản.