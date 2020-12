H'Hen Niê thay đổi thế nào sau hai năm vào Top 5 Miss Universe 2018?

Tháng 12.2018, H’Hen Niê trở thành đại diện Việt Nam “chinh chiến" tại Miss Universe. Với phần thể hiện xuất sắc, cô được gọi tên vào Top 5 chung cuộc, đứng ngang hàng cùng các cường quốc sắc đẹp Venezuela, Nam Phi, Philippines, Puerto Rico. Từ đó, Hoa hậu H’Hen Niê trở thành hình mẫu beauty queen lý tưởng, truyền cảm hứng, nghị lực sống cho nhiều cô gái trẻ có ước mơ, khát khao vươn lên chạm đến thành công. Câu chuyện về cô gái dân tộc Ê Đê bị ép kết hôn năm 14 tuổi đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng cùng với câu nói “I can do it. You can do it”.