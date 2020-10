‘No Time To Die’, ‘Fast & Furious 9’ đồng loạt dời lịch chiếu

Những khán giả trung thành của James Bond năm lần bảy lượt hy vọng để rồi thất vọng khi phần thứ 25 của loạt phim hành động kinh điển này lại hoãn ngày đổ bộ màn ảnh rộng. Tác phẩm cuối cùng mà Daniel Craig hóa thân thành James Bond là một trong những siêu phẩm Hollywood đầu tiên trở thành nạn nhân của cuộc khủng hoảng Covid-19 . Ban đầu, bom tấn do đạo diễn Cary Joji Fukunaga cầm trịch được ấn định phát hành vào tháng 4.2020 nhưng sau đó lùi ngày ra mắt sang tận tháng 11 cùng năm. Những tưởng mọi chuyện đã êm xuôi sau nhiều lần lỡ hẹn với khán giả toàn cầu thì mới đây nhà sản xuất lại “lật kèo”. Theo The Hollywood Reporter, No Time To Die dự kiến đổ bộ phòng vé toàn cầu vào ngày 2.4.2021, chậm hơn tới 1 năm so với kế hoạch trình làng ban đầu.

Daniel Craig lần nữa trễ hẹn với người hâm mộ James Bond ẢNH: UNIVERSAL

Được biết, MGM, Eon Productions và Universal đã có ý định giữ lịch phát hành vào tháng 11 tới nhưng cuối cùng đã buộc phải đổi ý vì những thách thức mà phòng vé toàn cầu đang phải đối mặt. Một trong số những khó khăn phải kể đến là việc các thị trường hàng đầu đang phải đóng cửa hoặc giảm năng suất hoạt động vì dịch Covid-19 . Quyết định trên không chỉ khiến khán giả thêm một phen mừng hụt mà còn là cú đả kích lớn đối với các chủ rạp chiếu phim. Nhiều tháng qua, họ vẫn luôn chờ đợi sự xuất hiện của một bom tấn mới ở Hollywood để vực dậy phòng vé vốn đã đối mặt với tình trạng báo động từ đầu năm đến nay. Phía nhà sản xuất chia sẻ trong thông báo mới nhất: “Chúng tôi hiểu rằng sự chậm trễ này sẽ gây thất vọng cho người hâm mộ của James Bond nhưng hiện tại chúng tôi mong muốn được chia sẻ No Time To Die vào năm tới”.

Ít giờ sau khi thông tin No Time To Die hoãn chiếu được công bố, đến lượt phía Fast & Furious 9 đưa ra thông báo tương tự. Vốn được lên kế hoạch trình làng trong năm 2020 nhưng do tác động của đại dịch toàn cầu, người hâm mộ bom tấn tốc độ hàng đầu Hollywood sẽ phải đợi đến ngày 28.5.2021 để được thưởng thức tác phẩm.

Phòng vé toàn cầu đang "khát" bom tấn nhưng việc phát hành phim trong thời điểm hiện tại là một phép thử mạo hiểm và Tenet vừa nếm mùi thất bại ẢNH: WARNER BROS.