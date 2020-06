James Bond sẽ có con gái trong phần phim mới 'No time to die'

Một phần kế hoạch quay của No time to die được tuồn ra trên eBay đã hé lộ phân cảnh phim được quay tại miền Nam nước Ý trong năm 2019. Phân cảnh này còn có sự tái xuất của nữ diễn viên Léa Seydoux trong vai người tình Madeleine Swann của James Bond (Daniel Craig đóng). Trong trailer công bố vào tháng 12 năm ngoái, người tình của James Bond có vẻ đang che giấu một bí mật nào đó khiến cả hai có cuộc cãi vã lớn trên xe. Tình tiết được hé lộ trong trong kế hoạch quay dường như đã xác nhận bí mật đó chính là con gái của James Bond.

Ngoài con gái của James Bond thì No time to die còn có sự xuất hiện của một nhân vật mới - đặc vụ Nomi do Lashana Lynch thủ vai. Tờ The Guardian cho biết nhân vật nữ này có thể còn thay James Bond giữ bí danh 007. Theo như tài liệu hé lộ thì con gái của James Bond có tên Mathilde, cô sẽ xuất hiện trong một phân cảnh chung với đặc vụ Nomi và người tình của 007 . “Nomi đưa Madeleine và Mathilde đến nơi an toàn, hậu cảnh đằng sau là một hòn đảo”, tài liệu này miêu tả chi tiết một cảnh quay. Nguồn tin từ The Mirror cũng cho hay việc để cho James Bond trở thành một người cha trong phần mới sẽ thể hiện rõ rằng James Bond giờ đây đã lớn tuổi. Đây cũng sẽ là lần cuối cùng nam diễn viên Daniel Craig hóa thân vào vai James Bond.