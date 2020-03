James Bond phần 25 tránh nguy cơ lỗ đến 300 triệu USD

Cách đây khá lâu, hãng MGM cùng với hai hãng khác là Eon (đồng sản xuất) và Universal (phát hành phim ở thị trường Mỹ) cùng đưa ra phương án hủy ra mắt phim No time to die cuối tháng 3 ở London (Anh), không chiếu phim trong tháng 4 đồng thời hủy luôn các tour ra mắt dự án ở nhiều quốc gia trên thế giới sau khi chịu sức ép từ phía người hâm mộ.

Động thái của các hãng phim giữa mùa dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp được cho là khôn ngoan. Theo nguồn tin mà Hollywood Reporter cung cấp, các hãng sản xuất lỗ từ 30 đến 50 triệu USD bao gồm trong đó cả 4,5 triệu USD mà họ đổ vào chiến dịch quảng bá tác phẩm hồi tháng 2 vừa qua.

Song, trong cái rủi có cái may, bằng việc dời lịch phát hành 7 tháng, theo như ước tính và phân tích của giới quan sát thị trường phim ảnh, phần phim thứ 25 của thương hiệu hành động lâu đời James Bond đã tránh nguy cơ thua lỗ có thể lên đến 300 triệu USD, một con số lớn gấp 6 đến 10 lần so với số tiền bị lỗ hiện tại.

No time to die của đạo diễn Cary Joji Fukunaga là bom tấn hành động cuối cùng mà tài tử xứ sương mù Daniel Craig hóa thân vào vai chàng điệp viên 007

Giữ vững được 300 triệu USD trước mắt không chỉ là hành động "thức thời" của các hãng phim mà còn góp phần cho họ hốt bạc tại phòng vé tháng 11 tới vì tham vọng mà các hãng đặt ra là hướng đến con số doanh thu 1 tỉ USD phòng vé toàn cầu, như Skyfall (năm 2012, doanh thu trên 1,1 tỉ USD toàn cầu), hoặc trong tình huống xấu nhất thì cũng có thể "ẵm" số tiền xấp xỉ cỡ đó như Spectre (năm 2015, trên 880 triệu USD toàn cầu).

Sở dĩ các hãng đầu tư nhắm đến số lời "khủng" như vậy vì kinh phí mà họ rót vào dự án James Bond phần 25 lên đến 245 triệu USD, ngang với số vốn để làm phim Spectre. Năm nay có thể nói không chỉ là năm xui rủi của "ông lớn" Universal tại thị trường Mỹ mà còn của nhiều hãng khác, trong đó có "gã khổng lồ" Disney khi có đến 2 phim chịu ảnh hưởng là Onward và Mulan.

Trong tình hình kinh doanh phim ảnh khó khăn giữa mùa dịch Covid-19 , James Bond phần 25 lỡ hẹn với thị trường "béo bở" Trung Quốc bởi đại lục đã đóng cửa hơn 70.000 rạp chiếu và chưa có thông báo chính thức khi nào mở lại. Ý, "điểm nóng" khác về dịch bệnh Covid-10 đã đóng một nửa số rạp rải rác trên khắp đất nước. Với việc lỡ hẹn với thị trường Trung Quốc nhưng dự kiến được chiếu vào ngày 12.11 ở thị trường Anh và 25.11 ở Mỹ, No time to die sẽ đấu với nhiều phim khác để xưng vương phòng vé như Raya and the Last Dragon (xuất xưởng ngày 25.11), Godzilla vs Kong (ra mắt ngày 19.11)...