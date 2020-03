Daniel Craig không từ bỏ James Bond sau 'No Time To Die'

Sau phần phim Spectre, Daniel Craig tuyên bố sẽ từ bỏ vai diễn làm nên tên tuổi của anh - James Bond . Thế nhưng sau 5 năm, khán giả lại thấy nam diễn viên người Anh tái xuất trên màn ảnh rộng với hình ảnh chàng điệp viên hào hoa. Phần phim mới nhất No Time To Die được nhà sản xuất quảng bá rầm rộ sẽ là lần xuất hiện cuối cùng của nam diễn viên 52 tuổi nhưng mới đây một nguồn tin cho biết nam tài tử đã thay đổi suy nghĩ và muốn tiếp tục với loạt phim hành động ăn khách này.

Một nguồn tin chia sẻ với The Sun: ''Tôi không nghĩ Daniel kết thúc với James Bond, bất chấp những tuyên bố trước đây. Bốn năm trước khi Spectre ra mắt, anh ấy cũng đã nói lời từ giã với vai diễn nhưng cuối cùng lại không làm vậy. Daniel cảm thấy khó chịu nếu nhân vật này thuộc về một ai đó khác. Điều đó cũng phụ thuộc vào cách công chúng đón nhận No Time To Die hay liệu nó có phải là phần phim thành công nhất hay không''.

Daniel Craig lần đầu xuất hiện với vai diễn James Bond trong Casino Royale năm 2006 và trở nên nổi tiếng kể từ đó. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2015 với tờ Time Out, nam diễn viên từng trả lời rằng anh thà chết nếu phải đóng vai điệp viên thêm một lần nào nữa và không quan tâm ai sẽ thay thế cho những phần phim tiếp theo.