James Bond phần 25 dời lịch phát hành sang tháng 11 vì dịch Covid-19

Tối 4.3 (giờ Việt Nam), báo Mỹ đồng loạt đưa tin bộ phim thứ 25 của thương hiệu hành động lâu đời James Bond mang tên No time to die chính thức lùi lịch phát hành giữa tình hình dịch Covid-19 diễn biến nghiêm trọng ở nhiều quốc gia trên thế giới . Cụ thể, ban đầu hai hãng sản xuất dự án là MGM, Eon và hãng phát hành là Universal dự định sẽ ra mắt phim ở London (Anh) vào ngày 31.3 trước khi chiếu chính thức vào tháng 4. Thế nhưng sau khi cân nhắc tình hình phòng vé lẫn dịch bệnh, các hãng đầu tư đã lùi lịch ra rạp bộ phim sang ngày 12.11 ở Anh và ngày 25.11 ở thị trường Mỹ.

Các hãng phim đưa ra lý do chính thức xác nhận việc lùi lịch phát hành "con cưng" của họ là "đã cân nhắc cẩn thận và xem xét rất kỹ về tình hình thương mại phim ảnh thời gian qua", theo như tiết lộ trên báo The Guardian. Trước đó, các hãng phim đã hủy toàn bộ các tour ra mắt James Bond 25: No time to die ở nhiều quốc gia châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản và thị trường tỉ dân Trung Quốc

'Đụng' nhiều bom tấn khác trong tháng 11

Tác phẩm No time to die tiêu tốn 200 triệu USD kinh phí để sản xuất. Giữa tình hình dịch Covid-19 đang chuyển biến xấu ở châu Âu, châu Á... nhiều nhà đầu tư có phim ra rạp hoặc chuẩn bị ra rạp thời gian qua than trời vì rạp chiếu vắng khách, nắm được tình hình đó, Universal đã đưa ra định hướng "thức thời" nhằm cứu vãn tình thế có thể khiến No time to die thua lỗ nếu cứ giữ lịch xuất xưởng cũ. Trước đó, người hâm mộ đã viết thư yêu cầu các nhà sản xuất phim không nên phát hành phim James Bond phần 25 tháng 4 tới vì sợ Covid-19 lây lan

Godzilla vs. Kong và Raya and the Last Dragon là những đối thủ của No time to die tại phòng vé tháng 11 Ảnh: Warner Bros./Disney