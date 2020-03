Sợ Covid-19, người hâm mộ yêu cầu hoãn chiếu phim James Bond phần thứ 25

Theo như The Guardian tiết lộ, bức thư mà người hâm mộ gửi đến những nhà sản xuất phim James Bond phần thứ 25 - No time to die chỉ ra rằng với việc dời lịch phát hành, họ sẽ tránh được nguy cơ thua lỗ vì tình hình dịch Covid-19 đang khiến cho nhiều nhà đầu tư phim ảnh lao đao, rạp chiếu vắng khách.

'Nên đặt vấn đề sức khỏe cộng đồng trên việc kinh doanh phim ảnh'

Ngày 3.3 (giờ địa phương), báo The Guardian cho biết các nhà sản xuất tác phẩm thứ 25 của thương hiệu phim James Bond đang đau đầu vì người hâm mộ liên tục viết thư yêu cầu hủy ra mắt toàn cầu "con cưng" mà họ đã dồn sức đầu tư bấy lâu. Cụ thể, No time to die đã có lịch chiếu ra mắt công chúng vào ngày 31.3 tới ở Nhà hát Royal Albert Hall, thuộc London (Anh) trước khi chiếu chính thức vào đầu tháng 4. Người đứng đầu của tạp chí ảnh M16 Confidential về chàng điệp viên 007 đã viết thư cho các hãng Universal (hãng phát hành phim này tại thị trường Mỹ), MGM và EON (2 hãng sản xuất) để yêu cầu lùi lịch ra mắt tác phẩm này đến mùa hè năm nay.

Việc Hồng Kông lùi lịch chiếu No time to die đến ngày 30.4 được đánh giá là "thức thời" Ảnh: Universal

"Thật không dễ dàng gì để viết nên những dòng này nhưng chúng tôi thiết nghĩ nên dời việc công chiếu tác phẩm No time to die. Đây là lúc nên đặt vấn đề sức khỏe cộng đồng trên việc kinh doanh phim ảnh. Đây chỉ là một bộ phim mà thôi", đó là nội dung mà M16 Confidential "nhắn nhủ" các ông lớn trong ngành công nghiệp phim ảnh. Theo đó, các tour ra mắt phần phim James Bond thứ 25 mới nhất cũng bị hủy ở Nhật Bản, Hàn Quốc và đặc biệt là thị trường tỉ dân Trung Quốc. Riêng ở Hồng Kông, nơi này lùi lịch phát hành tác phẩm của đạo diễn Cary Joji Fukunaga đến ngày 30.4 tới.

Dời ra mắt phim chẳng ảnh hưởng gì đến chất lượng dự án