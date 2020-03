Doanh thu điện ảnh toàn cầu ảm đạm vì dịch Covid-19

Khủng hoảng dịch bệnh Covid-19 khiến nhiều nhà đầu tư điện ảnh Trung Quốc "khóc ròng" vì làm ăn thất bát. Nhiều nền điện ảnh khác ở châu Á, châu Âu và Hollywood cũng hứng chịu hậu quả trước ảnh hưởng của dịch bệnh bùng phát.

Điện ảnh đại lục thất thu hơn 1,9 tỉ USD

Variety dẫn nguồn phân tích từ trang tổng hợp doanh thu phim ảnh Comscore cho biết Trung Quốc lỗ hơn 1,9 tỉ USD trong 2 tháng đầu năm 2020 do dịch bệnh Covid-19. Tết Nguyên đán ở đại lục vốn là dịp để kéo khán giả đến rạp đông hơn bao giờ hết nhưng đứng trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng nghiêm trọng, nhiều rạp ở Trung Quốc đến nay "vắng như chùa bà Đanh".

Từ đầu tháng 1 đến hết tháng 2.2020, Comscore cho biết thị trường điện ảnh đại lục thu vào chỉ hơn 238 triệu USD, giảm gần 9 lần so với doanh thu phòng vé cùng kỳ năm 2019 (trên 2,14 tỉ USD).

Phim Khương Tử Nha, phần tiếp theo của bom tấn Na Tra: Ma đồng giáng thế (doanh thu hơn 726 triệu USD toàn cầu) phải hoãn chiếu dịp tết Nguyên đán ở Trung Quốc vì dịch Covid-19 Ảnh: Beijing Enlight Pictures

Số vé bán ra của thị trường phim ảnh đại lục dĩ nhiên cũng giảm. Theo Hollywood Reporter, hơn 70.000 rạp phim của Trung Quốc phải đóng cửa vì dịch bệnh Covid-19, số vé bán ra trong khoảng thời gian 24.1 đến 23.2 chỉ 4,2 triệu vé, bị bỏ xa với hơn 1,76 tỉ vé cùng kỳ năm rồi. Theo dự đoán, rất có thể doanh thu phòng vé Trung Quốc năm nay bị sụt giảm mạnh so với năm 2019 (hơn 9,2 tỉ USD).

Hàn Quốc, Nhật, Ý cũng bị ảnh hưởng nặng nề

Hollywood Reporter cũng cho biết, ngoài thị trường điện ảnh tỉ dân như Trung Quốc hứng chịu thua lỗ, cả Hàn Quốc, Nhật Bản và Ý đều chịu ảnh hưởng không kém do dịch bệnh Covid-19. Ở xứ sở kim chi, theo báo cáo của cơ quan doanh thu phim quốc gia, tiền vé trong tháng 2 tại nước này là 52 triệu USD, giảm hơn 106 triệu USD so với cùng kỳ năm trước. Nhiều hệ thống rạp ở Hàn Quốc như CGV, Lotte, Megabox phải đóng cửa vì tình hình ế ẩm. Đơn cử như CGV, phải đóng tất cả 9 rạp chiếu ở phía nam thành phố Daegu do khách đến rạp ít đến nỗi không duy trì được suất chiếu.

Phía Hội đồng Phim ảnh Hàn Quốc chia sẻ: "Tình hình hiện tại của các rạp chiếu ở Hàn tệ hơn hồi dịch MERS năm 2015 nhiều".

Một khu mua sắm đìu hiu ở Bắc Kinh, Trung Quốc được phóng viên quốc tế ghi nhận ngày 27.2 (giờ địa phương) Ảnh: Getty Images

Ý cũng không khá hơn giữa những ngày dịch bệnh Covid-19 chuyển biến nghiêm trọng khi gần một nửa số rạp chiếu trên khắp nước Ý phải đóng cửa (đa phần là các rạp lớn nằm ở phía bắc nước này). Francesco Rutelli, Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh Ý, cho biết: "Trước khi dịch bùng phát, những rạp chiếu làm ăn rất tốt". Theo đó, tình hình doanh thu ở các rạp chiếu của quốc gia này trong tháng 1.2020 tăng trên 20% so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm mạnh sau khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh.

Một rạp Lotte ở Hàn Quốc vắng khách ngày 22.2, trong khi rạp này nằm ở khu vui chơi bậc nhất ở xứ kim chi Ảnh: Yonhap Hay như Nhật Bản, các nhà phát hành phim hiện đang "đổ mồ hôi" vì lo sợ dịch Covid-19 gây ảnh hưởng đến thị trường điện ảnh. Hollywood Reporter cho biết các số liệu về doanh thu phòng vé của Nhật Bản đến hiện tại vẫn được giữ kín, thế nhưng nhiều nguồn tin địa phương tiết lộ vẫn có sự sụt giảm khoảng 10-15% doanh thu tính đến hết tháng 2 vừa qua.

Loay hoay tìm hướng giải quyết

Giới phân tích phòng vé cho biết rất có thể doanh thu phim ảnh toàn cầu giảm hơn 5 tỉ USD, một con số khủng mà các hãng phát hành, hãng sản xuất phim các nước phải gánh chịu vì dịch bệnh Covid-19. Song đó là con số dự kiến vì chỉ mới hết tháng 2 của năm nay, các nhà dự báo cho rằng con số 5 tỉ USD đó có thể tăng thêm. Tổng doanh thu phim ảnh quốc tế năm 2019 là 31,1 tỉ USD, nếu tính luôn thị trường Mỹ là trên 42,5 tỉ USD. Song với tình hình phức tạp hiện tại, rất có thể con số doanh thu chốt năm 2020 sẽ không "đẹp".

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến khó lường, nhiều thị trường điện ảnh lớn đã tìm cách giải quyết thông minh nhằm "cứu" những tác phẩm chuẩn bị công chiếu. Toho, hãng phát hành phim lớn nhất thị trường Nhật Bản đã đưa ra một chiến lược phòng vé khôn ngoan trong thời điểm này: hoàn vé cho khách hàng nhằm đảm bảo sự an toàn cho mọi người giữa tâm dịch Covid-19. Ngoài việc trả vé cho khách, các hãng phim đã lùi lịch chiếu hoặc hủy chiếu các phim như Doraemon the Movie: Nobita's New Dinosaur, Fukushima 50...

Bộ phim Time to hunt cùng nhiều phim khác ở xứ kim chi phải hoãn chiếu Ảnh: Little Big Pictures

Vue International, hãng phát hành phim độc lập ở Ý cho biết đã phải đóng cửa hơn 17 rạp ở phía bắc đất nước và cho biết: "Sự an toàn của khách hàng cùng đội ngũ nhân viên của hãng là quan trọng trên hết".

Trước đó, hồi cuối tháng 2, hãng tin Yonhap báo cáo rằng để giúp cho tình hình doanh thu không bị thua lỗ ngày càng trầm trọng ở Hàn Quốc, nhiều rạp phim đã quyết định dời lịch chiếu hoặc hoãn chiếu vô thời hạn nhiều phim, đơn cử như Time to hunt, Innocence, Call, The Wandering Chef, Parasite... Thậm chí nhiều phim phải hủy luôn lịch ra mắt và họp báo.

Trong tương lai gần, ngoài thị trường tỉ dân Trung Quốc, theo như dự đoán của nhiều báo Mỹ, nền công nghiệp điện ảnh xứ cờ hoa có khả năng sẽ điêu đứng vì dịch Covid-19.