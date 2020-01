4 phim tết Trung Quốc bị hoãn chiếu tại Singapore vì virus corona bùng phát

Singapore là thị trường có tới 4 phim Hoa ngữ đổ bộ màn ảnh rộng trong dịp tết Nguyên đán 2020. Sau khi Trung Quốc phát hành thông báo hoãn lịch chiếu tại thị trường nội địa vì bệnh viêm phổi chết người do virus corona thì phía Cathay Cineplexes - hệ thống rạp chiếu phim lớn tại Singapore cũng đưa ra tuyên bố chính thức: “Do sự bùng phát của virus corona tại Trung Quốc, chúng tôi rất tiếc phải thông báo đến quý vị rằng các hãng phim Trung Quốc đã đưa ra quyết định khó khăn là trì hoãn phát hành toàn cầu các bộ phim tết như: Vanguard, Detective Chinatown 3 (Thám tử phố Tàu 3), The Rescue (Giải cứu khẩn cấp) và Jiang Zi Ya: Legend of Deification (Khương Tử Nha). Chúng tôi sẽ tuân thủ chính sách của họ và không phát hành tất cả các tựa phim này cho đến khi có thông báo mới và thành thật xin lỗi khi gây ra sự bất tiện này”.

Bệnh dịch tại Trung Quốc không chỉ ảnh hưởng đến phòng vé nước này mà còn khiến các thị trường khác chịu chung số phận ẢNH: MM2 ENTERTAINMENT

Đơn vị này cho biết hiện họ vẫn chưa rõ lịch công chiếu mới của những bộ phim kể trên. Đại diện Cathay Cineplexes cũng nhấn mạnh ngoài các bộ phim của Trung Quốc, các tác phẩm còn lại vẫn được chiếu tại phòng vé nước này như đã ấn định. Trong số đó, hai phim tết của Hồng Kông là Enter the Fat Dragon và All's Well End 2020 vẫn được phát hành tại Singapore từ 24.1 (30 tết) như lịch cũ. Đơn vị này cũng cho biết họ sẽ tiến hành trả lại tiền vé mà người xem đã đặt trên các nền tảng trực tuyến, trong khi đó, những khách hàng đã mua vé tại quầy, họ có thể đến rạp và đổi lại vé xem phim khác.

Hôm 23.1, phía Trung Quốc đồng loạt lùi lịch chiếu các tác phẩm được ấn định ra rạp vào dịp tết Nguyên đán 2020. Thông tin trên thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng đất nước tỉ dân. Các từ khóa liên quan đến việc phim tết hủy chiếu tại rạp dẫn đầu top tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo. Nhiều người bày tỏ sự đồng tình, hưởng ứng quyết định nói trên bởi đây được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm hạn chế tình trạng người dân đua nhau kéo ra rạp, làm tăng nguy cơ lây bệnh từ người lạ. Trước thềm năm mới, giới phân tích phòng vé từng dự đoán doanh số phòng vé tết 2020 tại Trung Quốc sẽ cao hơn hẳn năm trước nhờ có hàng loạt tác phẩm chất lượng cùng “khai hỏa” vào dịp đầu năm song họ không thể ngờ rằng phòng vé nội địa lại bị “đóng băng” bởi nguyên nhân dịch bệnh.

Người dân Trung Quốc ăn tết trong thấp thỏm vì virus corona ẢNH: REUTERS

Cùng với việc hoãn lịch phát hành các phim tết chiếu rạp, hàng loạt sự kiện mừng năm mới cũng hủy bỏ với nguyên nhân tương tự. Đáng chú ý, trong các chương trình của đài Hồ Bắc (có trụ sở đặt ở ổ dịch Vũ Hán), các phóng viên, người dẫn chương trình thậm chí phải đeo khẩu trang khi lên hình vì virus corona đang bùng phát ở mức báo động.