Thế giới đẩy mạnh dập dịch Covid-19

WHO cảnh báo tiền mặt có thể làm lây lan Covid-19 Theo tờ The Telegraph, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo SARS-CoV-2 có thể tồn tại trên bề mặt tiền giấy trong nhiều ngày, làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm. Hiện vẫn chưa rõ SARS-CoV-2 có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể con người. Một số nghiên cứu cho rằng vi rút này có thể tồn tại trên bề mặt cứng trong tối đa 9 ngày. Ngân hàng trung ương Anh cũng thừa nhận tiền mặt có thể mang vi rút. Hồi tháng 2, Trung Quốc đã khử trùng và tiêu hủy một lượng tiền mặt bị nghi có dấu tích SARS-CoV-2.