Covid-19 diễn biến phức tạp tại Âu - Mỹ

oC. Theo đó, vi rút này cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ cao nên có thể ít lây lan hơn tại các nước có Tờ South China Morning Post ngày 8.3 dẫn nghiên cứu của các chuyên gia tại Đại học Trung Sơn (Quảng Đông, Trung Quốc) cho thấy SARS-CoV-2 có thể lây lan nhanh nhất ở 8,72C. Theo đó, vi rút này cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ cao nên có thể ít lây lan hơn tại các nước có thời tiết ấm áp. Do vậy, các nước có nhiệt độ thấp nên áp dụng những biện pháp phòng, chống nghiêm ngặt hơn. Tuy nhiên, một nghiên cứu khác do chuyên gia Marc Lipsitch tại Trường Y tế công T.H. Chan thuộc Đại học Harvard dẫn đầu cho rằng vi rút có thể lây nhiễm nhanh chóng trong các điều kiện độ ẩm khác nhau, từ các tỉnh có thời tiết khô và lạnh cho đến những vùng khí hậu nhiệt đới.