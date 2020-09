Bom tấn ‘Wonder Woman 1984’ tiếp tục hoãn chiếu

Mới đây hãng Warner Bros. đã đưa ra thông báo chính thức hoãn chiếu "bom tấn" Wonder Woman 1984. Thay vì ra rạp vào ngày 2.10 như dự kiến, bộ phim có sự tham gia của Gal Gadot sẽ được công chiếu vào ngày 25.12 sắp tới, đúng vào dịp Giáng sinh theo như lịch phát hành mới. Theo Variety, Toby Emmerich - Chủ tịch hãng phim Warner Bros. chia sẻ trong thông cáo gửi đến báo chí, truyền thông: "Patty Jenkins là một nhà làm phim tài ba và bà ấy đã tạo ra một tác phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi trên toàn cầu. Vì vậy, chúng tôi tự hào về bộ phim và mong được đem nó tới cho khán giả trong dịp lễ cuối năm". Bên cạnh đó, đạo diễn Patty Jenkins cũng bày tỏ hi vọng rằng khán giả sẽ không cảm thấy phiền khi phải chờ đợi đến tận cuối năm mới có thể thưởng thức Wonder Woman 1984.