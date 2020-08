'Wonder Woman 1984' đảo ngược vai trò hai nhân vật Diana và Steve

Theo Screen Rant, mới đây, hai ngôi sao Chris Pine và Gal Gadot đã giải thích về việc vai trò của họ bị đảo ngược trong bộ phim Wonder Woman 1984.

Wonder Woman 1984 được xây dựng với phần nội dung mới, chuyển đổi vai trò giữa hai nhân vật Steve Trevor (Chris Pine) và Diana Prince (Gal Gadot). Lấy bối cảnh những năm 1980, Wonder Woman 1984 sẽ kể về nhân vật Diana khi cô ở trung tâm của cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô. Nữ anh hùng phải chiến đấu chống lại các mối đe dọa hoàn toàn mới, cụ thể là Maxwell Lord (Pedro Pascal) và Barbara Ann Minerva hay còn gọi là Cheetah (Kristen Wiig). Tác phẩm cũng là cơ hội để Diana tái hợp với Steve Trevor - người được cho là đã chết sau những sự kiện trong phần phim đầu tiên.

Wonder Woman 1984 sẽ làm mới hai nhân vật chính trong phần 1

Chris Pine và Gal Gadot đã chia sẻ với người hâm mộ về những điều họ mong đợi trong phần phim mới này. Chris Pine tiết lộ rằng nhân vật anh đảm nhận giống như "cá ra khỏi nước", trong khi Gal Gadot bày tỏ hai người đã có sự đảo ngược vai trò khi tham gia Wonder Woman 1984.

Trong phần 1 mang tên Wonder Woman (2017), nhân vật Steve Trevor đã giúp Diana dấn thân vào thế giới bên ngoài hòn đảo Themyscira. Nàng công chúa của tộc Amazon không khỏi ngỡ ngàng khi lần đầu tiếp xúc với con người. Đến Wonder Woman 1984, Steve Trevor lại xuất hiện ở thời điểm 65 năm sau và trở nên lạc lõng giữa một thế giới đã thay đổi quá nhiều. Gal Gadot tiết lộ thêm rằng vào thời điểm Steve Trevor và Diana gặp lại, cả hai đều đã trải qua những thay đổi trong cuộc sống . Vì vậy họ có những khác biệt nhất định về tính cách, quan điểm. Tuy nhiên, mối tình của cặp đôi này vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng trong câu chuyện.

Nữ đạo diễn Patty Jenkins cũng từng bật mí: "Wonder Woman 1984 sẽ tiếp tục đào sâu những phẩm chất khác của Diana. Cô ấy nay đã trưởng thành, vì vậy câu chuyện ngay lúc khởi đầu sẽ hài hước, đậm chất siêu anh hùng với những tình tiết hấp dẫn, cùng sự xuất hiện của một vài nhân vật mới thú vị. Tôi vô cùng hào hứng được giới thiệu họ với khán giả".

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 , bộ phim mới về nhân vật của Gal Gadot hiện dự kiến ra rạp từ 2.10. Đại diện hãng phát hành Warner Bros. hy vọng Wonder Woman 1984 được ra mắt vào thời điểm thế giới an toàn hơn và các rạp chiếu phim có thể sẽ hoạt động trở lại bình thường khi dịch bệnh được đẩy lùi.