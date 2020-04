‘Wonder Woman 1984’ bị hoãn chiếu vì dịch, Gal Gadot tranh thủ thư giãn bên chồng con

Gal Gadot hiện đang trải qua những ngày cách ly thảnh thơi bên chồng con. Dịch bệnh Covid-19 khiến tác phẩm Wonder Woman 1984 vốn được sản xuất hơn một năm trước và được ấn định ra mắt vào tháng 6.2020 đã phải trì hoãn ngày phát hành. Chính sự thay đổi này khiến nữ diễn viên 35 tuổi phải cô lập tại nhà thay vì bận rộn với lịch quảng bá phim mới. Nhờ thế, cô có nhiều thời gian để vun vén tổ ấm nhỏ hơn. Trên trang cá nhân, sao nữ thường đăng tải những khoảnh khắc đời thường bên 2 cô con gái nhỏ đồng thời tích cực kêu gọi người hâm mộ ở nhà và tuân thủ các quy tắc phòng chống dịch bệnh.

Người đẹp cũng có nhiều thời gian để tương tác, trò chuyện với bạn bè thông qua mạng xã hội . Mới đây, Gal Gadot cùng đạo diễn Patty Jenkins và dàn sao Wonder Woman gây chú ý khi tổ chức tiệc sinh nhật online cho nam diễn viên Pedro Pascal khi tất cả đang trong thời gian cách ly xã hội. Nữ diễn viên cũng hăng hái cùng 24 người nổi tiếng khác như: Natalie Portman, Will Ferrell, Amy Adams… hát ca khúc kinh điển Imagine của John Lennon trong lúc họ đang tự cách ly tại nhà. Dàn sao hi vọng ca khúc do họ thể hiện có thể cổ vũ tinh thần cho những người đang chiến đấu với Covid-19. Gal Gadot sau đó đã đăng tải video này lên trang cá nhân và nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi tích cực đồng thời đoạn phim trở nên thịnh hành trên mạng xã hội.