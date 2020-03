Trung Quốc chiếu lại bom tấn 'Avatar', 'Wonder Woman 1984' dời lịch ra rạp 2 tháng

"Ông lớn" Warner Bros. cuối cùng cũng phải cắn răng dời lịch chiếu phim siêu anh hùng Wonder Woman 1984 từ ngày 5.6 ở thị trường Bắc Mỹ sang ngày 14.8. Là một trong những phim về nữ siêu anh hùng đáng kỳ vọng của năm 2020, tác phẩm của nữ đạo diễn Patty Jenkins cuối cùng cũng chịu chung số phận với nhiều phim trước đó như Black Widow, James Bond: No Time to Die, Mulan, A Quiet Place 2, Fast & Furious 9... Song Wonder Woman 1984 là một trong những tác phẩm nằm trong danh sách dời lịch chiếu của hãng Warner Bros. bởi bên cạnh đó còn có các phim như In the Heights, Scoob!...