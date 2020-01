Mỹ nhân Gal Gadot và những bộ phim làm nên tên tuổi

Entourage

Năm 2009, Gal Gadot đảm nhận một vai diễn khách mời trong sêri truyền hình Entourage. Tác phẩm có nội dung chủ yếu xoay quanh cuộc sống của năm người đàn ông ở Hollywood, mang đến cho khán giả cái nhìn gần gũi và chân thực về kinh đô điện ảnh. Dù chỉ xuất hiện ngắn ngủi nhưng nữ diễn viên vẫn gây ấn tượng với khán giả nhờ nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ và khí chất rạng ngời.

Knight and Day

Năm 2010, Gal Gadot nhận lời vào vai khách mời trong phim hành động pha hài hước Knight and Day. Bộ phim xoay quanh cuộc phiêu lưu mạo hiểm của người đẹp June Havens (Cameron Diaz) và siêu điệp viên Milner (Tom Cruise). Trong một lần hẹn hò với Milner, người bạn trai chưa hề biết mặt, June vô tình bị kéo vào chuyến hành trình nguy hiểm để bảo vệ một nguồn năng lượng quý.

Fast & Furious

Từ năm 2009 đến 2013, Gal Gadot xuất hiện liên tiếp trong 3 phần (4, 5, 6) của sêri nổi tiếng Fast & Furious. Cô đảm nhận vai diễn Gisele, tay sai một kẻ buôn ma túy, đồng thời là người yêu của Han Lue (Sung Kang). Bộ phim giúp nữ diễn viên ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả, đưa danh tiếng của cô vang xa.

Triple 9

T riple 9 là câu chuyện về một nhóm cảnh sát biến chất bị điều khiển bởi ả trùm xã hội đen Irina (Kate Winslet). Chúng liên tiếp phải bán mạng đi thực hiện những vụ cướp táo tợn. Gal Gadot đảm nhận vai diễn em gái bà trùm độc ác, Elena Vlaslov. Màn thể hiện của cô trong tác phẩm tạo dấu ấn tốt cả với giới phê bình tại Mỹ.

Keeping Up with the Joneses

Bộ phim hài của đạo diễn Gregg Mottola xoay quanh cuộc sống rắc rối của một cặp tình nhân vùng ngoại ô khi họ tình cờ phát hiện hàng xóm là điệp viên. Gal Gadot thủ vai Natalie Jone, nữ điệp viên xinh đẹp phải sống dưới lớp vỏ bọc một bà nội trợ kiểu Mỹ. Dù bộ phim nhận nhiều lời chê bai về nội dung, vai diễn của Gal Gadot vẫn là điểm nhấn sáng giá. Lối diễn nhanh nhẹn, thông minh cùng những câu thoại hài hước giúp nữ diễn viên chứng minh được khả năng nhập vai đa dạng của bản thân.

Wonder Woman