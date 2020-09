Daniel Craig hào hoa trong trailer mới của 'No time to die'

Ngày 3.9, hãng MGM tung ra trailer thứ 2 cho No time to die với sự xuất hiện đầy đủ của dàn diễn viên bao gồm Daniel Craig (James Bond), Rami Malek (Safin), Léa Seydoux (Madeleine Swann), Lashana Lynch (Nomi)... Đây cũng là bộ phim đánh dấu màn tái hợp giữa Daniel Craig và mỹ nhân Ana de Armas sau Knives out (2019).

No time to die lấy bối cảnh 5 năm sau những sự kiện xảy ra trong Spectre (2015), James Bond đã rửa tay gác kiếm và tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi tại Jamaica. Thế nhưng người bạn cũ từ CIA của anh - Felix Leiter (Jeffrey Wright) lại xuất hiện và nhờ James Bond giúp đỡ chống lại gã phản diện Safin do chủ nhân tượng vàng Oscar Rami Malek đảm nhận. Nhân vật Safin khiến khán giả phải rùng mình khi mang chiếc mặt nạ kịch Noh của Nhật Bản vỡ nát, để lộ một phần gương mặt chằng chịt vết sẹo. "Chúng ta đều giết người để biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn. Nhưng tao mong muốn làm việc này triệt để hơn một chút", Safin nói với Bond khi cả hai chạm mặt nhau. Chàng điệp viên hào hoa phải nhờ cậy đến kẻ thù cũ - Ernst Stavro Blofeld (Christoph Waltz) lẫn nữ điệp viên MI6 Nomi (Lashana Lynch) và đặc vụ CIA Paloma (Ana de Armas) để đối đầu với Safin.

Nhân vật phản diện Safin được miêu tả là kẻ đáng ghê tởm ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Thông qua trailer mới nhất, có thể thấy rằng bạn gái Madeleine Swann (Léa Seydoux) của chàng điệp viên 007 có liên quan đến Safin. Dường như cô đang che giấu một bí mật to lớn nhưng không thể nói với James Bond khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên lạnh nhạt và xa cách, khác hẳn hoàn toàn màn yêu đương nồng nàn bùng nổ trong phần phim Spectre. Nhân vật Nomi được công chúng đồn đoán là 007 phiên bản nữ do Lashana Lynch đảm nhận cũng có mặt trong video "nhá hàng" dài hơn 2 phút, chiêu đãi khán giả bằng màn đấu võ và bắn súng vô cùng mạnh mẽ. Bên cạnh đó, phân đoạn Ana de Armas (Paloma) cận chiến trong trang phục váy dạ hội cùng giày cao gót là một điểm nhấn khác của trailer.

No time to die đánh dấu màn hội ngộ giữa Daniel Craig và mỹ nhân người Cuba Ana de Armas sau Knives out ẢNH: MGM

Được biết phần phim James Bond thứ 25 được quay ở nhiều nước trên thế giới, bao gồm Ý, Anh, Na Uy, Jamaica... với những cảnh sắc tuyệt đẹp. Như truyền thống của dòng phim này, No time to die cũng được lồng ghép nhiều màn đánh đấm đẹp mắt, xe sang, bond girl dung nhan tuyệt trần và đặc biệt là cảnh nóng giữa James Bond cùng Madeleine Swann. No time to die được hãng phim MGM cùng Universal lên kế hoạch từ lâu với vốn đầu tư lên đến 250 triệu USD cùng mục đích chuyển giao mượt mà giữa 2 thế hệ điệp viên 007, khép lại những mạch truyện còn dang dở từ các phần phim trước có sự tham gia của Daniel Craig.