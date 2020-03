Daniel Craig tuyên bố không để lại gia tài kếch xù cho các con

Ở tuổi 52, tài tử Daniel Craig đã nghĩ đến chuyện xử lý khối tài sản lên đến 125 triệu bảng Anh (tương đương 3.400 tỉ đồng). Cụ thể, trong cuộc trò chuyện gần đầy với tạp chí Saga, ngôi sao đình đám của loạt phim James Bond tiết lộ quan điểm của anh là sẽ từ bỏ hoặc quyên góp tất cả tài sản của mình trước khi qua đời. Nam diễn viên sinh năm 1968 cũng khẳng định các con của mình sẽ không được hưởng bất cứ khoản thừa kế nào từ người cha giàu có, kể cả đứa con gái 2 tuổi mà ngôi sao người Anh vừa có với người vợ hiện tại, Rachel Weisz. “Tôi không muốn để lại những khoản tiền lớn cho hậu duệ của mình”, Daniel Craig khẳng định chắc nịch trong cuộc phỏng vấn đồng thời đề cập rằng bản thân cảm thấy thừa kế là một vấn đề gây khó chịu.

Daniel Craig có một con gái 28 tuổi với người vợ đầu tiên và một nhóc tì 2 tuổi với minh tinh Rachel Weisz. Tuy nhiên, hai người con của tài tử sinh năm 1968 đều không có phần trong khối tài sản "khủng" của người cha nổi tiếng Ảnh: Mega

Cũng trong cuộc phỏng vấn, nam diễn viên 52 tuổi thừa nhận khi còn nhỏ bản thân chưa từng mơ sẽ đóng James Bond trong khi cuối cùng, vai diễn Điệp viên 007 lại là bàn đạp đưa Daniel Craig trở thành một trong những ngôi sao hành động đáng ngưỡng mộ nhất trên màn ảnh quốc tế. “Nhiều người vẫn hay hỏi tôi: hẳn là bạn đã mơ ước được đóng Jame Bond khi con trẻ nhỉ? Câu trả lời của tôi luôn là không, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đóng nhân vật này trong tương lai”, ông bố hai con nói với tạp chí Saga. Theo lời Daniel Craig, thay vì mơ tưởng về viễn cảnh được hóa thân thành Điệp viên 007, anh từng tưởng tượng rằng tương lai sẽ có cơ hội thử sức với nhiều loại vai diễn khác nhau. “Tôi đã mơ ước được đảm nhiệm nhiều nhân vật khác như: siêu nhân, người nhện, người tàng hình thậm chí đôi khi chỉ là một chàng cao bồi lỗi thời”, sao phim Kẻ đâm lén chia sẻ. Và cuối cùng, vai diễn gắn liền với sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên lại là James Bond và theo lời của chính chủ, đây quả là một sự mỉa mai. Đây không phải là lần đầu tiên Daniel Craig bày tỏ sự “ghẻ lạnh” đối với vai diễn James Bond. Vào năm 2015, khi hoàn thành phần phim Spectre, tài tử người Anh từng tuyên bố thà cắt cổ tay còn hơn tiếp tục đóng Điệp viên 007. Thế rồi không lâu sau, nam diễn viên lại phải ngượng ngùng rút lại tuyên bố hùng hồn nói trên với việc xác nhận trở lại với phần phim tiếp theo mang tên No Time to Die. Theo Daily Mail, với việc tham gia phần phim thứ 25 về James Bond, Daniel Craig đã bỏ túi khoản thù lao lên đến 18 triệu bảng Anh (tương đương 490 tỉ đồng). Daniel Craig tuyên bố No Time to Die sẽ là phần phim cuối cùng anh thủ vai James Bond. Tuy nhiên, nhiều người “bán tín bán nghi” trước tuyên bố của nam diễn viên và cho rằng biết đâu “lịch sử” sẽ lặp lại. Phần phim mới nhất của James Bond vốn được ấn định sẽ trình làng vào tháng 4 tới nhưng mới đây, hãng phim vừa dời lịch công chiếu lên tháng 11.2020 vì đại dịch Covid-19. Daniel Craig dường như không còn mặn mà với vai diễn James Bond sau khi gắn bó với hình tượng nay hơn 14 năm qua Ảnh: Shutterstock

Daniel Craig lần đầu xuất hiện với vai diễn James Bond trong Casino Royale năm 2006 và nổi đình nổi đám với loạt phim hành động đắt giá này. Sau thành công của Casino Royale, tài tử 52 tuổi tiếp tục sắm vai Điệp viên 007 trong các phần phim Quantum of Solace, Skyfall, Spectre và sắp tới đây là No Time to Die. Ngoài loạt phim James Bond đã trở thành thương hiệu, Daniel Craig còn xuất hiện trong nhiều tác phẩm khác như: Lara Croft: Tomb Raider, Munich, Road to Perdition (Con đường diệt vong), The Girl with the Dragon Tattoo (Cô gái có hình xăm rồng), Logan Lucky, Knives Out (Kẻ đâm lén)…