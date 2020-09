Jennifer Lopez mặc hở táo bạo trong váy Công Trí

Đây tiếp tục là một thiết kế độc đáo và thu hút được tạo ra bởi nhà mốt đến từ Việt Nam. Jennifer Lopez tôn được những đường cong khỏe khoắn và bốc lửa nhờ áo tắm đen với những đường cut-out táo bạo, khoác ngoài là một mẫu áo chemise dáng dài xuyên thấu. Phía ê-kíp thể hiện sự khéo léo khi phối chiếc áo cùng bộ đồ tắm gợi cảm và quần tất cùng màu. Tông màu đen cùng chất liệu xuyên thấu không chỉ khiến chủ nhân hit On the floor trông sexy hết nấc mà còn giúp cô trở nên quyền lực, bí ẩn và có sức mê hoặc hơn. Điểm đặc sắc giúp phân cảnh trở nên đặc biệt duy mỹ là khi tà áo tung bay mềm mại trong mỗi bước chuyển động của Jennifer.

Được biết, đây là mẫu thiết kế trong look số 31 của bộ sưu tập Cong Tri Xuân Hè 2020 trình diễn tại New York Fashion Week hồi năm 2019 và được làm từ lụa tơ tằm cao cấp. Chất liệu xuyên thấu không chỉ giúp tôn lên vẻ đẹp nóng bỏng của nữ ca sĩ, mà đồng thời thể hiện độ bồng bềnh sang trọng, tạo ấn tượng cho cảnh quay. Kể từ năm 2000, sau khoảnh khắc Jennifer Lopez sải bước trên thảm đỏ Grammy danh giá trong mẫu đầm lụa xuyên thấu màu xanh của Versace, Jennifer Lopez chính thức được xem như một biểu tượng thời trang trong giới nghệ sĩ, truyền cảm hứng cho giới mộ điệu với phong cách tự tin, phóng khoáng, gợi cảm tuyệt đối. Và lần này cô tiếp tục không làm fan thất vọng trước lựa chọn trang phục của mình.

Cũng trong tháng 9 này, có thêm 3 nghệ sĩ quốc tế khác đã lựa chọn các thiết kế của Công Trí. Nếu Miley Cyrus thể hiện thần thái gợi cảm trong một mẫu đầm đen trình diễn tại chương trình The Tonight Show của Jimmy Fallon, thì Demi Lovato phô diễn vẻ đẹp ấn tượng trong một thiết kế được đặt làm riêng dành cho bộ ảnh quảng cáo MV Ok Not To Be Ok. Sau đó không lâu, tại lễ trao giải Creative Arts Emmy Awards 2020, nữ diễn viên Erin Moriarty xuất hiện đầy ngọt ngào trong một mẫu đầm ngắn thuộc bộ sưu tập Cong Tri Fall Winter 2020. Đặc biệt, hình ảnh của Miley Cyrus và Erin Moriarty trong trang phục nhà thiết kế người Việt đã được tạp chí Vogue (Mỹ) danh giá bình chọn nằm trong top 10 thiết kế đẹp nhất trong hai tuần liên tiếp.