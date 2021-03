'Justice League' của đạo diễn Zack Snyder: Cái kết thỏa mãn cho fan DC

Bản phim của Zack Snyder “vá” kha khá lỗi trong bản chiếu rạp. Vị đạo diễn sinh năm 1966 không thổi phồng sức mạnh và tầm quan trọng của Superman, cắt luôn cảnh thế giới để tang nhân vật này (chỉ có mẹ nuôi và bạn gái thường xuyên nhớ đến anh) và đoạn thị uy "Do you bleed?" (ngươi có chảy máu không?) giữa Superman với Batman. Trong trường đoạn chiến đấu quan trọng nhất, Superman không còn là nhân tố “gánh team” nữa mà có sự phối hợp giữa các siêu anh hùng khác để hạ đo ván phản diện Steppenwolf.

Cũng may là những cảnh có mặt Superman chỉ chiếm số ít, phần lớn bộ phim tập trung lý giải xuất thân và động cơ của hai thành viên mới The Flash và Cyborg, đồng thời mô tả nguồn gốc đằng sau Hộp Mẹ (Mother Box) chứa sức mạnh vô song. Do đó, câu chuyện diễn ra rành mạch, có lớp lang, giúp khán giả phổ thông có cái nhìn rõ ràng về nội dung phim.