Spotify bắt tay D.C, Warner Bros kiến tạo vũ trụ siêu anh hùng bằng âm thanh

Chiều 23.2, doanh nghiệp nghe nhạc trực tuyến Spotify tổ chức sự kiện Spotify stream on nhằm công bố những cải tiến và tầm nhìn chiến lược trong tương lai của công ty này. Với kim chỉ nam tạo ra một hệ sinh thái nội dung dưới hình thức audio (âm thanh), Spotify từ một ứng dụng nghe nhạc thông thường đang có “mộng lớn” về việc xây dựng hệ thống chương trình podcast (phát thanh) độc quyền. Một trong những con “át chủ bài” của Spotify chính là chương trình kể chuyện siêu anh hùng dưới dạng thức phát thanh.

Spotify tuyên bố đã ký kết một thỏa thuận dài hạn với hãng phim Warner Bros cùng D.C Comics để được phép khai thác câu chuyện về các siêu anh hùng nổi tiếng đang thuộc quyền sở hữu của hai đơn vị này. Với sự kết hợp từ cả 3 bên, lần đầu tiên trong lịch sử, thính giả của Spotify sẽ được thưởng thức những câu chuyện siêu anh hùng sống động và lôi cuốn dưới dạng thức âm thanh. Dự án đầu tiên trong chuỗi chương trình “nghe phim” này cũng đã được hé lộ với tên gọi Batman Unburied, dự kiến ra mắt công chúng vào cuối năm 2021. Câu chuyện truyền thanh về người dơi của Spotify sẽ được sản xuất dưới sự giám sát của David S. Goyer, nhà biên kịch, đạo diễn của loạt phim lừng danh The Dark Knight.

David S. Goyer, người từng tạo ra loạt phim The Dark Knight sẽ giám sát sản xuất Batman Unburied

David S. Goyer phát biểu trong sự kiện Spotify stream on: “Tôi rất may mắn khi được góp công vào việc định hình nhân vật Batman trên màn ảnh rộng. Và bây giờ, tôi lại tiếp tục có được cơ hội kể câu chuyện của người anh hùng này và định hình cách mà người ta sẽ nghe Batman. Đối với Batman Unburied , chúng tôi sẽ đào sâu hơn về thế giới nội tâm của Batman và những ước vọng lớn lao của cậu ấy. Khi đưa Batman lên sóng phát thanh, chúng tôi muốn thính giả sẽ được chìm đắm vào thế giới âm thanh đầy kịch tính, xây dựng âm thanh môi trường thật sống động. Một chút kinh dị từ nhân vật phản diện cũng sẽ được mang vào qua những lời thì thầm đầy ám ảnh”.

Chưa dừng lại ở đó, Spotify cùng các thành viên của Warner Bros và D.C Comics còn có kế hoạch dài hơi để đưa hàng loạt các nhân vật như Superman, Wonder Woman, Joker, Catwoman, Harley Quinn ... lên sóng truyền thanh như sẽ làm với Batman. Vì theo như quan điểm giám đốc sáng tạo của DC Comics - Jim Lee, câu chuyện các nhân vật siêu anh hùng hay phản diện của vũ trụ truyện tranh này có thể được khai thác ở vô số dạng thức khác nhau. Bên cạnh đó, kể chuyện theo dạng thức âm thanh là một phong vị mới lạ mà chắc chắn các “fan” của thể loại siêu anh hùng sẽ mong chờ được thưởng thức.

Cũng trong sự kiện Spotify stream on, công ty phát nhạc trực tuyến gốc Thụy Điển này còn công bố hàng loạt các chương trình phát thanh độc quyền vô cùng thú vị. Hãng đặt cho mình sứ mệnh khôi phục sức cuốn hút của dạng thức podcast, tạo điều kiện tối đa cho các nhà sáng tạo muốn truyền tải nội dung dưới dạng thức âm thanh. Ngay cả cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng chính thức gia nhập “bữa đại tiệc” này cùng Spotify khi kết hợp với Bruce Springsteen giới thiệu chương trình phát thanh Renegades: Born in the USA. Bất cứ hạng mục nào từ chính trị, tôn giáo, âm nhạc, nghệ thuật , môi trường cũng sẽ có “đất” để xây dựng chương trình podcast trên Spotify.