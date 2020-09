Robert Pattinson nhiễm Covid-19, phim ‘Batman’ ngừng quay

Hôm 3.9, hãng Warner Bros. đột ngột cho hay quá trình sản xuất The Batman phải tạm dừng sau khi một thành viên đoàn làm phim bị nhiễm Covid-19 . Trong thông báo, Warner Bros. không hề nêu danh tính người mắc bệnh. Người phát ngôn của Warner Bros. tuyên bố ngắn gọn: “Một thành viên của ê-kíp The Batman đã có kết quả dương tính với Covid-19 và đang cách ly theo đúng các quy trình đã được thiết lập sẵn”.

Tuy nhiên, nhiều giờ sau, tờ Vanity Fair bất ngờ khẳng định “thành viên đoàn làm phim” nhiễm Covid -19 là nam diễn viên chính Robert Pattinson . Trước thông tin này, hãng Warner Bros. chưa bình luận gì, còn đại diện của tài tử 34 tuổi cũng không đưa ra phản hồi. Hiện công chúng và các cơ quan truyền thông đều đang rất quan tâm từng động thái của hãng Warner Bros. cũng như đoàn làm phim The Batman.

MailOnline tiết lộ ê-kíp The Batman đã rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi một người trong đoàn có kết quả dương tính với virus corona. Dàn sao và nhân viên của phim đã được cho về nhà

Theo Variety, tùy thuộc vào khoảng thời gian Robert Pattinson phải tự cách ly và phục hồi sức khỏe , việc ngừng quay có thể sẽ khiến Warner Bros. tổn thất hàng nghìn bảng Anh và ảnh hưởng không nhỏ đến lịch ra mắt của The Batman. Được biết, đứa con tinh thần của đạo diễn Matt Reeves chỉ mới ghi hình được khoảng 7 tuần, sau đó phải tạm ngừng vào tháng 3.2020 do đại dịch diễn biến phức tạp. Cách đây 3 ngày, ê-kíp mới làm việc lại tại studio ở Leavesden (Hertfordshire, Anh), nhưng giờ phải tiếp tục ngừng bởi có người nhiễm bệnh.

Ước tính, tác phẩm mới về Người dơi do Robert Pattinson đóng vai chính chỉ còn hơn 3 tháng để quay với hi vọng sẽ hoàn thành mọi cảnh phim trong năm nay như dự kiến. Trước đó, vì quá trình quay và sản xuất The Batman bị đình trệ vì dịch Covid-19, Warner Bros. đã đẩy lùi ngày ra rạp đến 1.10.2021.