Robert Pattinson dính như sam, say đắm bên tình cũ tài tử Bradley Cooper

Đây không phải là lần đầu bộ đôi gây xôn xao với tin đồn đính hôn, chuẩn bị cho tương lai lâu dài cùng nhau. Trước đó, vào tháng 12.2019, một số nguồn tin tiết lộ với báo chí rằng “Batman” Robert Pattinson đang lên kế hoạch cầu hôn mỹ nhân 28 tuổi với những ý tưởng lãng mạn, bay bổng. Tuy nhiên, câu chuyện này nhanh chóng chìm vào quên lãng khi người trong cuộc tỏ thái độ thờ ơ. Kể từ khi hẹn hò tới nay, đôi trẻ rất kín tiếng trước những câu hỏi về mối quan hệ tình cảm của họ.

Suki Waterhouse là mối tình mới nhất của tài tử sinh năm 1986 kể từ khi anh hủy hôn với nữ ca sĩ FKA Twigs sau hơn hai năm gắn bó. Robert Pattinson cũng từng khiến bao khán giả thổn thức, say mê và ngưỡng mộ với chuyện tình lãng mạn bên bạn diễn Kristen Stewart của loạt phim Chạng vạng. Trước khi thành bạn gái của sao phim The Lighthouse, Suki Waterhouse đã hẹn hò tài tử Bradley Cooper và từng vướng tin đồn tình cảm với đạo diễn Darren Aronofsky.

Robert Pattinson sinh năm 1986 và là nam diễn viên trẻ tài năng người Anh. Tài tử 34 tuổi được biết đến nhiều nhất với vai diễn ma cà rồng Edward Cullen trong loạt phim Chạng Vạng. Bên cạnh tác phẩm đã làm nên thương hiệu, Robert Pattinson còn được biết đến với các bộ phim như: Good Time, The King, The Lighthouse, Waiting for the Barbarians… Ngoài ra, mỹ nam 8X còn góp mặt trong siêu phẩm sắp ra mắt Tenet của đạo diễn Christopher Nolan và trở thành Batman trong phim mới The Batman của Warner Bros.