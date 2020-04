Phim siêu anh hùng 'The Batman' có Robert Pattinson xác nhận ngày chiếu mới

Những dự án phim siêu anh hùng có lịch chiếu mới dù sao vẫn còn may mắn hơn những dự án hiện vẫn bị "xếp xó". Lướt qua những hãng phim có dự án còn tồn đọng, bao gồm cả phim siêu anh hùng, có thể thấy một số lượng lớn những "siêu phẩm" mà người hâm mộ điện ảnh thế giới mong ngóng. Hãng Disney có The New Mutants (ngày chiếu gốc là 3.4), Antlers (ngày 17.4), The personal history of David Copperfield (ngày 8.5)... Hãng Warner Bros. vẫn còn các phim như Scoob! (ngày 15.5), Malignant (ngày 14.8), Lionsgate thì có Antebellum (ngày 24.4), Universal thì có Promising young woman (ngày 17.4)... Và còn rất nhiều dự án khác đã qua ngày chiếu gốc nhưng vẫn chưa thể ra rạp do tình hình dịch Covid -19 còn diễn biến phức tạp.