Phim hoạt hình 'Soul' được mong đợi của Disney dời chiếu 5 tháng

Hãng Disney luôn khiến khán giả thế giới bất ngờ bởi những tác phẩm hoạt hình phiêu lưu độc đáo, giàu tính sáng tạo, nhưng càng bất ngờ hơn khi mới đây, theo như thông báo từ Variety ngày 13.4 (giờ địa phương), tác phẩm Soul, một trong những dự án được mong đợi nhất của "Nhà chuột" dịp hè lại bị hoãn đến 5 tháng. Cụ thể theo nguồn tin mà trang này tiếp cận được, "con cưng" của đạo diễn tài ba Pete Docter dời chiếu từ ngày 19.6 sang ngày 20.11. Với lịch chiếu bị hoãn đến 5 tháng như vậy, người hâm mộ của Disney hẳn không giấu được sự thất vọng.

Tác phẩm Soul được "nhào nặn" dưới bàn tay tài hoa của nhà làm phim Pete Docter, người được biết đến với những tác phẩm hoạt hình tuyệt vời như Monster, Inc. (2001), Up (2009) và Inside Out (2015), ông là một trong những trụ cột sáng tạo của hãng Pixar. Soul theo chân Joe Gardner (lồng tiếng bởi Jamie Foxx), một giáo viên dạy nhạc tại trường trung học đang loay hoay với cuộc sống tẻ nhạt. Bỗng một hôm, ông bị tai nạn khiến phần hồn thoát ra và thực hiện chuyến phiêu lưu riêng của nó. Tình cờ, linh hồn của Joe bắt gặp linh hồn mang tên 22 (Tina Fey lồng tiếng), thế là chuyến hành trình đầy sắc màu về niềm đam mê, sự vui sống của cả hai bắt đầu.

Tác phẩm hoạt hình Soul là "át chủ bài" phòng vé của Disney năm nay Ảnh: Disney

Được biết, Soul, cùng với tác phẩm Onward của đạo diễn Dan Scanlon là hai "ngựa chiến" mà Disney /Pixar quyết định tung ra vào năm nay để "càn quét" phòng vé thế giới sau bom tấn hoạt hình cuối cùng năm 2019 của hãng là Nữ hoàng băng giá 2 được trình làng (doanh thu trên 1,45 tỉ USD toàn cầu). Thế nhưng do đại dịch Covid-19 , tác phẩm Onward ra rạp chỉ được hai tuần và các nhà đầu tư đã rút về để chiếu trên nền tảng trực tuyến Disney+, doanh thu phòng vé dừng lại ở con số 103 triệu USD toàn cầu. Soul tuy nằm trong dòng chảy chung những phim bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng cũng giống như trường hợp Mulan trước đây, Disney quyết tâm giữ dự án này được xuất xưởng ở rạp chiếu.

Không phải chỉ mình tác phẩm Soul dính vận đen về việc tìm đầu tại ra thị trường phim mà dự án Raya and the last dragon cũng thế. Trong ngày 12.4 (giờ Mỹ), Disney đã phát đi thông báo tác phẩm của 2 đạo diễn Paul Briggs, Dean Wellins, có nội dung kể về cô gái Raya và cuộc hành trình đi tìm chú rồng huyền thoại trong dân gian dời chiếu từ ngày 25.11.2020 sang ngày 12.3.2021.