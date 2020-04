Thầy giáo Tây cầm bảng 'giúp tiền': 'Người Việt quá nhân từ; tôi ổn, xin không nhận nữa!'

Tiền đâu cứu con Tuấn ơi! Không chỉ riêng thầy giáo J.D, mà nhiều hoàn cảnh cũng thực sự khó khăn do dịch Covid-19 gây nên. Tấm lòng san sẻ, giúp nhau của đồng bào là rất đáng quý trong lúc này. Nam thanh niên gặp nạn khi chống dịch Covid-19: 'Mẹ lấy đâu ra tiền cứu con, Tuấn ơi!' cũng gây nhiều xúc động cho bạn đọc khi nhân vật Hoàng Văn Tuấn người con trai trong bài bị tai nạn. "Nhìn đứa con nguy kịch trên giường bệnh mà không đủ tiền cứu chữa, mẹ anh Hoàng Văn Tuấn - người bị tai nạn thương tâm sau đêm trực ở chốt phòng chống dịch cũng gây nhiều xúc động cho bạn đọc khi nhân vật Hoàng Văn Tuấn người con trai trong bài bị tai nạn. "Nhìn đứa con nguy kịch trên giường bệnh mà không đủ tiền cứu chữa, mẹ anh Hoàng Văn Tuấn - người bị tai nạn thương tâm sau đêm trực ở chốt phòng chống dịch Covid-19 ở Hải Dương, thốt lên: “Mẹ lấy đâu ra tiền cứu con, Tuấn ơi!”. Cách đây mấy ngày, báo Thanh Niên có đăng bài Anh Hoàng Văn Tuấn (25 tuổi) là tình nguyện viên ở chốt phòng dịch tại ngã tư phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Trong sáng 4.4, sau ca trực đêm và bàn giao nhiệm vụ trở về nhà thì không may anh bị va chạm với xe tải, ngã gãy xương đùi, gãy tay phải, dập gan, vỡ một bên thận dẫn đến hôn mê sâu. Hiện, anh Tuấn đang phải điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) với chi phí điều trị từ 20 - 30 triệu đồng/ngày và phải có tiền Anh Hoàng Văn Tuấn (25 tuổi) là tình nguyện viên ở chốt phòng dịch tại ngã tư phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Trong sáng 4.4, sau ca trực đêm và bàn giao nhiệm vụ trở về nhà thì không may anh bị va chạm với xe tải, ngã gãy xương đùi, gãy tay phải, dập gan, vỡ một bên thận dẫn đến hôn mê sâu. Hiện, anh Tuấn đang phải điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) với chi phí điều trị từ 20 - 30 triệu đồng/ngày và phải có tiền ghép gan thì mới có cơ may cứu được mạng sống. Thế nhưng, hiện gia đình anh không đủ tiền chạy chữa. Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ anh Hoàng Văn Tuấn (tỉnh Hải Dương); hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình anh Tuấn trong thời gian sớm nhất.