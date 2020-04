'Captain Marvel 2', 'Black Panther 2' khiến Disney khai tử 'Spider Man 3'?

Do đại dịch Covid-19 , Disney đã công bố l ịch chiếu mới nhất của các phim siêu anh hùng Marvel được xác nhận nằm trong giai đoạn 4 (2020-2021) là: Black Widow chiếu ngày 6.11.2020, The Eternals chiếu 12.2.2021, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings xuất xưởng ngày 7.5.2021, Doctor Strange in the Multiverse of Madness ra rạp ngày 5.11.2021 và cuối cùng là Thor: Love and Thunder chiếu 18.2.2022.