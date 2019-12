Những bộ phim của hãng Disney được mong đợi nhất 2020

Onward (Truy tìm phép thuật)

Onward kể về cuộc phiêu lưu thú vị của hai anh em yêu tinh lan và Barley đi tìm các ma thuật còn sót lại trên thế giới , nhằm gặp lại người cha quá cố của mình.

Lấy bối cảnh cuộc sống thường ngày ở vùng ngoại ô giả tưởng với những sinh vật độc đáo chung sống với nhau, tác phẩm hứa hẹn đưa người xem khám phá một thế giới ma thuật đầy sắc màu và ngập tràn niềm vui. Đây là sự hợp tác mới nhất của Disney và Pixar, với các ngôi sao tham gia lồng tiếng là Chris Pratt, Tom Holland, Julia Louis-Dreyfus và Octavia Spencer. Onward do Dan Scanlon đạo diễn - người đứng sau thành công của Monsters University (2013).

ẢNH: CINEMA BLEND

Mulan (Hoa mộc lan)

Mulan xoay quanh câu chuyện về Hoa Mộc Lan, cô gái hiếu thảo thay cha mình tòng quân để bảo vệ đất nước. Phim được Disney chuyển thể từ tác phẩm hoạt hình ăn khách năm 1998, với Lưu Diệc Phi đảm nhận vai diễn chính.

Niki Caro, được biết đến nhiều nhất với vai trò đạo diễn Whale Rider và The Zookeeper’s Wife là người cầm trịch Mulan. Điều này khiến cô trở thành nữ đạo diễn thứ hai chỉ đạo một bộ phim Disney với ngân sách hơn 100 triệu USD.

ẢNH: CINEMA BLEND

Artemis Fowl (Thiên tài tội phạm)

Artemis Fowl là bộ phim giả tưởng mô phỏng loạt tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Eoin Colfer người Ireland. Nội dung phim dựa trên cuốn đầu tiên của chuỗi tác phẩm văn học kéo dài 8 tập, theo chân thiên tài 12 tuổi Artemis Fowl II, vốn xuất thân là một “tội phạm” công nghệ cao. Anh buộc phải chiến đấu với giới Tiên để tìm kiếm người cha mất tích và khôi phục lại gia tài đã mất của mình.

Sao nhí Ferdia Shaw đảm nhận vai chính trong Artemis Fowl.

ẢNH: CINEMA BLEND

Soul (Linh hồn)

Soul xoay quanh câu chuyện về một giáo viên trung học tên Joe Gardner, khao khát trở thành một nhạc sĩ chơi nhạc jazz. Một ngày, Joe Gardner bỗng mất phương hướng khi thấy ranh giới giữa giấc mơ và cuộc sống thực tại của mình trở nên mơ hồ.

Là bộ phim mới nhất từ đạo diễn Pete Docter, người đứng sau thành công của Monsters, Inc., Up và Inside Out, Soul nhanh chóng được khán giả chú ý từ khi Pixar công bố những bức hình đầu tiên.

ẢNH: CINEMA BLEND

Jungle Cruise (Hiểm họa rừng chết)

Jungle Cruise lấy cảm hứng từ một trò chơi tham quan nổi tiếng của Disneyland, với bối cảnh vào những năm 1930. Tác phẩm theo chân thuyền trưởng Frank (Dwayne Johnson), nhà khoa học Lily Houghton (Emily Blunt) và anh trai McGregor Houghton (Jack Whitehall). Họ đến rừng rậm tìm một cây thuốc tương truyền có khả năng trị bệnh.

Với nội dung hài hước kết hợp yếu tố hành động, tác phẩm hứa hẹn giúp khán giả có những giây phút giải trí sảng khoái.

ẢNH: CINEMA BLEND

The One and Only Ivan (Ivan duy nhất)

Dựa trên cuốn sách thiếu nhi cùng tên, The One and Only Ivan kể về một nhóm động vật gồm khỉ đột, voi và chó sống bên trong siêu thị thương mại. Những tình huống xung đột phát sinh trong quá trình chung sống của ba loài vật khác nhau khiến bộ phim gây tò mò và nhận nhiều chú ý của khán giả.

Tác phẩm có sự tham gia của các diễn viên ngôi sao như Sam Rockwell, Angelina Jolie và Bryan Cranston.

ẢNH: CINEMA BLEND

Raya and the last Dragon (Raya và con rồng cuối cùng)

Raya and the last Dragon lấy bối cảnh vương quốc thần thoại Kumandra ở khu vực Đông Nam Á, từng có nền văn minh cổ xưa tôn thờ loài rồng vì sức mạnh và sự thông thái của chúng. Cư dân nơi đây chia làm 5 đảng phái, hiện tại đang lâm nguy bởi loài rồng đã trở nên tha hóa và bị thế lực ma quỷ chiếm hữu. Raya mang sứ mệnh tìm con rồng cuối cùng, sinh vật mà cô tin rằng có khả năng cứu lấy thế giới.

Phim có sự tham gia lồng tiếng của ngôi sao Cassie Steele, Awkwafina (từng đóng Crazy Rich Asians), được mô tả là “một cuộc phiêu lưu sử thi của đạo diễn Paul Briggs và Dean Wellins".