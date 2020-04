Phim trực tuyến đạt lượt xem 'khủng' ở Trung Quốc trong mùa dịch

Hollywood Reporter nhận định, trái với thị phần phim chiếu rạp rơi vào tình hình ẩm ương, thị phần phim chiếu mạng lẫn phim truyền hình ở đại lục tăng "khủng". Cụ thể, chỉ riêng đối với phim chiếu trực tuyến, trong tuần đầu tiên của năm mới ở đại lục (từ 24.1), người xem phim trực tuyến lên đến 310 triệu lượt, tăng đáng kể so với năm 2019.

Trong số những phim giúp cho các nền tảng chiếu phim trực tuyến ghi dấu ấn đối với khán giả đại lục, hai phim Lost in Russia của đạo diễn Từ Tranh (phát từ 12.1) và Enter the fat dragon (tựa Việt: Phì long quá giang) của đạo diễn Vương Tinh (chiếu rạp 23.1, sau đó được chiếu trực tuyến từ ngày 1.2) là những tác phẩm có lượt xem "khủng".

Với Lost in Russia, trong 3 ngày đầu từ khi được chiếu trực tuyến bởi công ty công nghệ ByteDance thông qua các nền tảng mà công ty này sở hữu như Toutiao, TikTok và Xigua Video, phim có trên 600 triệu lượt xem. Còn Enter the fat dragon được chiếu trên hai nền tảng iQiyi và Tencent Video nhưng chỉ riêng Tencent Video trong 3 ngày đầu đã có hơn 63 triệu lượt xem.

Cũng theo các số liệu mà Maoyan cung cấp, trong khoảng thời gian từ ngày 24.1 đến 2.2 vừa qua, người Trung Quốc dành trung bình 347 phút mỗi ngày để xem tivi (tăng 33% so với 10 ngày trước đó); còn ở mảng chiếu phim trực tuyến thì tăng 13% so với cùng kỳ năm 2019. Trước đây, các số liệu từ Comscore cho biết chỉ trong hai tháng đầu năm nay, nền điện ảnh Trung Quốc chịu lỗ hơn 1,9 tỉ USD do đại dịch Covid-19 , do đó các công ty sản xuất phim đã đẩy hết công suất mảng phim trực tuyến, truyền hình nhằm cứu vãn tình thế.