'Người Dơi' Robert Pattinson tự nhận già, sợ hãi cộng đồng mạng

Trả lời phỏng vấn trên tờ The New York Times hôm 17.10 (giờ địa phương), tài tử Robert Pattinson trải lòng về những vai diễn đã qua lẫn hai tác phẩm mới nhất trong tương lai Tenet (đạo diễn Christopher Nolan) và The Batman (đạo diễn Matt Reeves). Cây bút Kyle Buchanan nhận xét sau loạt phim Chạng vạng, tài tử sinh năm 1986 đã nghiêng hẳn sang dòng phim nghệ thuật (art-house). Năm 2018, anh hợp tác với đạo diễn Pháp Claire Denis trong High Life, sau đó hợp tác với đạo diễn Robert Eggers trong The Lighthouse. Gần đây nhất, anh xuất hiện trong The King của đạo diễn David Michôd.

Tài tử nước Anh trong phim High Life (2018). Thời gian gần đây, anh chuyển hướng sang dòng phim độc lập kinh phí thấp Ảnh: A24

Mặc dù đang bận quay tác phẩm Tenet, nhưng tình cũ của Kristen Stewart không giấu được tâm trạng hồi hộp ở dự án về Người Dơi . Nam diễn viên người Anh chia sẻ về vai diễn trong The Batman: "Đó là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ đối với tôi, khác với những bộ phim mà tôi đã đóng trước đó". Anh nói thêm: "Tôi chuẩn bị hàng tháng trời trước khi tác phẩm bấm máy. Gần như không có thời gian để mà lo sợ".

Thương hiệu Người Dơi, được chuyển thể từ nhân vật cùng tên của DC, đã được Hollywood khai thác sạch sẽ ở mảng truyền hình lẫn điện ảnh , được nhiều nam diễn viên các thế hệ thủ vai. Do đó, khi Warner Bros, hãng sản xuất The Batman tung thông tin Robert Pattinson thủ vai Bruce Wayne/Batman thì cộng đồng mạng có những bàn tán xung quanh vai diễn "nặng ký" này của nam diễn viên. Là thế hệ đến sau với đề tài đã bị vắt kiệt qua các năm, tài tử đến từ xứ sở sương mù cảm thấy nhiều áp lực.

Robert Pattinson tự nhận già, lo sợ búa rìu dư luận trước vai diễn Người Dơi Ảnh: Ryan Pfluger/The New York Times

Nam nghệ sĩ bộc bạch: "Tôi thấy sợ khi mở miệng nói ra bất kỳ thứ gì về nhân vật Người Dơi. Mọi người trên mạng kiểu như: "Robert Pattinson đóng Người Dơi là nghĩa thế nào?". Tôi không hiểu nổi. Tôi đã rất giỏi trong việc phớt lờ mọi thứ, nhưng trớ trêu thay là có quá nhiều thứ quái gở đến với tôi". Khi được hỏi về thái độ của anh đối với các phản ứng thái quá của mọi người trên mạng, nam diễn viên phim Harry Potter and the Goblet of Fire cho biết: "Có lẽ tôi đã từng bị gièm pha. Mọi người cũng đã từng rất phẫn nộ với loạt phim Twilight có tôi đóng. Tôi cũng chẳng hiểu nốt".

Tham gia vào dự án The Batman, theo như Robert Pattinson chia sẻ, không phải vì anh bị hấp dẫn bởi mác phim bom tấn hay studio tiếng tăm mà vì anh bị hấp dẫn bởi tầm nhìn của đạo diễn Matt Reeves. Tài tử chia sẻ: "Tôi thích Matt Reeves vì ông ấy là một đạo diễn chân chất". Đồng thời anh cũng cho biết Người Dơi không phải là anh hùng, đó đơn thuần chỉ là một nhân vật phức tạp.

Robert Pattinson theo thời gian dường như có sự suy tư hơn khi tự nhận xét bản thân trên chặng đường làm người nổi tiếng: "Giờ thì tôi thấy mình già đi và buồn chán nữa. Khi tôi trẻ, mấy tay săn ảnh phát cuồng lên vì tôi, mọi người la hét điên cuồng vì thần tượng của họ, nhưng tôi chẳng tưởng tượng nổi nếu giờ mang bộ dạng này về lại thời điểm ấy sẽ ra sao. Liệu mọi người có còn quan tâm không?".