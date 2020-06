Zoë Kravitz: Mỹ nhân 'ốc tiêu' sẵn sàng tỏa sáng ở Hollywood

Tuổi thơ ẩn dật

Đến với loạt phim truyền hình High Fidelity, Zoë Kravitz mang theo ký ức thân thuộc gắn liền với gia đình. Ngày Zoë Kravitz ra đời, bà mẹ đang tham gia các show của Bill Cosby. Khi cô được 4 tuổi, cha mẹ ly dị. Kravitz sống đời ẩn dật với mẹ một thời gian 7 năm ở khe núi Topanga, theo ý bà mẹ là để “con gái kết nối với thiên nhiên và nuôi dưỡng trí tưởng tượng của trẻ”, trước khi chuyển đến Miami ở với rapper Lenny Kravitz và thực sự "hít thở" thế giới giải trí Hollywood. Kravitz từ lâu đã là một fan hâm mộ của High Fidelity, cả tác phẩm văn học lẫn bộ phim màn bạc năm 2000 mà mẹ cô, nữ diễn viên lão làng Lisa Bonet, từng đóng. Dù hồi bé cô thấy lạ và khá khó chịu khi chứng kiến mẹ hôn tài tử John Cusack trên phim, nhưng vẫn rất ưa thích những lời thoại của các nhân vật, vừa hài hước, sâu sắc vừa đầy cá tính, những điểm nhấn được cô và đạo diễn Woodley đưa vào phiên bản sê-ri truyền hình 2020 lần này.

Kravitz vào vai cô chủ cửa hàng thu âm Brooklyn 20 tuổi Ảnh: Reuters

Những ngày còn bé đến trường, trong khi một số đứa trẻ chỉ muốn làm bạn với Kravitz vì bố mẹ nổi tiếng của cô, thì những người khác vì đố kỵ lại tẩy chay. Mọi người áp đặt ngôi sao sinh năm 1988 hoàn toàn dựa trên cái bóng phụ huynh, điều này rất khó chịu với một đứa trẻ. Thế nhưng, Zoë Kravitz lại là người đầu tiên thừa nhận có cha mẹ nổi tiếng là có nhiều cánh cửa đã được mở ra, nhưng chính sự quyết tâm và tài năng thiên bẩm của cô mới khiến không gian này thành lồng lộng.

Trưởng thành và bứt phá

Là người gốc Phi pha dòng máu Do Thái cũng là một điểm khác biệt nữa trong ngôi trường chủ yếu là da trắng mà Zoë Kravitz theo học. Hồi bé, cô cảm thấy thoải mái với làn da của chính mình, nhưng khi lớn lên, cô nhận ra có điều gì đó không ổn vì thấy vóc dáng không đủ cao, tóc chưa đủ vàng và thân hình chẳng đủ gầy theo gu xã hội. Cảm giác không thỏa đáng này khiến Kravitz mắc chứng rối loạn ăn uống trong những năm tuổi thiếu niên. Càng trưởng thành, câu châm ngôn đắc ý đi chung với đời Zoë Kravitz và giúp cô phát huy các khả năng sẵn có ở mọi lĩnh vực: "Tôi không ở đây để trở thành người giỏi nhất, ngầu nhất hay xinh đẹp nhất mà có mặt chỉ vì đây là nơi tốt nhất dành cho mình".

Năm 17 tuổi, Zoë đã giành được vai diễn thực sự đầu tiên khi đóng chung cặp với Jodie Foster trong The Brave One của Neil Jordan. 9 năm sau cô ký nhiều hợp đồng với nhà sản xuất X-Men: First Class, Divergent Series, Dope và phim sử thi Mad Max: Fury Road của George Miller. Trước khi đến tuổi 31, bất chấp cái bóng quá nổi tiếng của cha mẹ, Kravitz cứ cần mẫn trau chuốt những vai phụ, vào hình tượng các nhân vật bên lề với tin tưởng là đời mình sẽ có thay đổi lớn. Và nó đã tới, nghiệp diễn của Kravitz bắt đầu chuyển sắc hồng. Trong hai mùa có mặt ở sêri Big Little Lies của HBO, Kravitz vào vai Bonnie Carlson, diễn xuất cạnh các ngôi sao hạng A Hollywood như Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern và Shailene Woodley. Với vai diễn này, Kravitz đã biến tấu nhiều cho nhân vật Bonnie mang chiều sâu hơn. Sự thay đổi tinh tế ấy đã tạo được tiếng vang cho phim.

Trên người Zoë Kravitz có đến 55 hình xăm, có hình nhỏ xíu chỉ nhỉnh hơn dấu chấm một chút Ảnh: Reuters

Ở tương lai gần, cô sẽ tham gia vai diễn điện ảnh quan trọng nhất đời mình từ trước đến nay, vào vai miêu nữ Selina Kyle trong tác phẩm The Batman của đạo diễn Matt Reeves chuyển thể từ truyện tranh, bên cạnh các tên tuổi nam Hollywood như Robert Pattinson và Colin Farrell. Chưa bao giờ Kravitz dám tưởng tượng có ngày mình lại là nhân vật trung tâm trong một bộ phim đình đám như vậy. Sở dĩ Kravitz khá tự ti là do cứ nghĩ mình chỉ hợp với các hoạt động kịch nghệ trong nhà hát và dòng phim độc lập. Lại nữa, cô không thấy có nhiều diễn viên nữ người Mỹ gốc Phi lai Do Thái như mình xuất hiện trong các bộ phim lớn.

Càng mất tự tin hơn khi vài năm trước Kravitz bị loại trong đợt casting cũng loạt phim Batman, phần The Dark Knight Rises, nhưng của đạo diễn Christopher Nolan. May mắn là giờ đây một số quan điểm về gu diễn viên đã thay đổi trong thế giới điện ảnh đương đại. Nhiều diễn viên da màu đang chiếm được vị thế quan trọng trong những bộ phim chuyển thể từ sách văn học, truyện tranh hay tác phẩm tư liệu, chẳng hạn như Valkyrie trong Tessa Thompson của hãng Marvel, Halle Bailey vào vai Ariel trong Nàng Tiên Cá, đặc biệt là Halle Berry hai lần nhập vai Catwoman.

Bên cạnh nghiệp diễn xuất, Zoë cũng thực sự bắt đầu tập trung vào âm nhạc. Những khi rảnh rỗi, cô thu âm với hai người bạn thân nhất của mình là James Levy và Jimmy Giannopoulos, thậm chí còn thành lập ban nhạc riêng tên Lolawolf và từng có chuyến lưu diễn cùng Lily Allen và Miley Cyrus. Kravitz cũng thường xuyên có mặt tại Tuần lễ thời trang New York và dần tạo dựng danh tiếng cho bản thân như một biểu tượng phong cách, thậm chí được cả Alexander Wang mời casting show diễn xuân-hè cho nhãn hàng Balenciaga. Tuy nhiên, Zoë từ chối vì nhận mình không phải là người mẫu. Song, với đà phát triển như hiện tại, sớm muộn gì Zoë Kravitz cũng thành ngôi sao Hollywood.