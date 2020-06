Không chỉ Hồng Châu, đến sao bự cũng bị cắt vai khỏi 'bom tấn' Hollywood

Để đến với khán giả, một bộ phim điện ảnh thường phải trải qua nhiều giai đoạn sản xuất với sự tham gia của nhiều thành phần. Bản phim cuối cùng (final cut) được xem là bản chính thức chiếu ở rạp. Trong quá trình biên tập, đôi khi một số diễn viên đột ngột bị cắt khỏi bản phim cuối cùng dù đã hoàn thành mọi cảnh quay, vì những lý do khách quan lẫn chủ quan.

Do thời lượng phim không cho phép

Đây cũng là lý do phổ biến khiến nhiều diễn viên bị cắt khỏi phim, trường hợp tiêu biểu là tài tử gạo cội Harrison Ford trong E.T. the Extra-Terrestrial (1982). Ban đầu ông thủ vai hiệu trưởng ngôi trường mà cậu bé Elliot (Henry Thomas) theo học, nhưng nhân vật của ông bị xóa khỏi bản phim cuối cùng để đảm bảo thời lượng không vượt quá giới hạn cho phép. Trường hợp tương tự là Uma Thurman trong Savages (2012), Jena Malone trong Batman V. Superman: Dawn Of Justice (2016)... Tuy nhiên, thường những vai này chỉ là vai nhỏ, không ảnh hưởng đến nội dung chính của phim.

Do bê bối đời tư của diễn viên

Vụ lùm xùm của Kevin Spacey đủ lớn để đoàn làm phim quyết định thay thế ông Ảnh: Getty Images

Những cáo buộc tình dục vào cuối năm 2017 đã khiến sự nghiệp của Kevin Spacey tụt dốc, kéo theo việc toàn bộ cảnh quay của ông trong All The Money In The World (2017) bị cắt bỏ, và vai diễn của ông được thay thế bởi Christopher Plummer. Cho đến thời điểm bấy giờ, Kevin Spacey vẫn chưa có quá nhiều cảnh quay trong dự án. Scandal của Kevin Spacey diễn ra ngay sau vụ Harvey Weinstein bị lật tẩy và làn sóng MeToo đang giữa lúc cao trào, nên phải xét đến sự ảnh hưởng của yếu tố chính trị - xã hội đến quá trình làm phim và lựa chọn diễn viên.

Do quyết định của nhà sản xuất và đạo diễn

Mỗi nhà sản xuất và đạo diễn lại có lý do khác nhau để cắt vai của diễn viên . Chẳng hạn anh chàng 'Người Nhện' Tobey Maguire đột ngột bị cắt khỏi Life of Pi (2012) chỉ vì đạo diễn Lý An cho rằng một ngôi sao điện ảnh như anh "quá nổi tiếng" nên sẽ khiến khán giả xem phim bị phân tâm. Cuối cùng anh bị thay thế bởi một diễn viên ít tên tuổi hơn là Rafe Spall. Hay Sienna Miller cũng dự kiến góp mặt trong Black Mass (2015). Dù cô đã học nói giọng Boston và xem rất nhiều phim cùng chủ đề để lấy cảm hứng cho vai diễn, nhưng cuối cùng vẫn bị đạo diễn Scott Copper loại bỏ với lý do vì "lựa chọn kể chuyện", như ông trả lời phỏng vấn với The Boston Globe. Trường hợp của diễn viên Hồng Châu trong Artemis Fowl có lẽ thuộc loại này khi cảnh quay của cô bị cắt do sự thay đổi trong cốt truyện.

Tobey Maguire bị loại khỏi Life of Pi chỉ vì... quá nổi tiếng Ảnh: AFP/Cảnh trong phim

Nhưng đã nhắc đến gương mặt vàng trong làng "cắt vai" không thể không kể đến đạo diễn lừng danh Terrence Malick. Trong bộ phim chiến tranh The Thin Red Line (1998), ông đã cắt toàn bộ cảnh quay của Bull Pullman, Mickey Rourke, Lukas Haas, rồi hủy bỏ kế hoạch quay phim với những diễn viên như Viggo Mortensen, Gary Oldman, Jason Patric và Martin Sheen. Ông cũng làm điều tương tự với dàn sao Jessica Chastain, Michael Sheen, Barry Pepper, Rachel Weisz và Amanda Peet trong To The Wonder (2012). Nhiều diễn viên như Adrien Brody, Christopher Plummer, dù được giữ lại trong phim nhưng cũng phàn nàn về những cảnh quay của họ bị Malick chỉnh sửa te tua không còn gì, thậm chí Plummer còn khẳng định sẽ không bao giờ làm việc với Terrence Malick nữa. Dường như việc cắt cảnh quay "vô tội vạ" đã trở thành một phần thương hiệu của ông, xuất phát từ lối làm việc có phần "tài tử". Ông ít khi tuân theo kịch bản ban đầu mà thường có những biến tấu ngẫu hứng, nên thành phẩm cuối cùng thường rất khác so với kịch bản. Các diễn viên xếp hàng đợi được hợp tác với Terrence Malick đều phải hiểu rõ phong cách của vị đạo diễn để chấp nhận rủi ro.

Lối làm phim tài tử của Terrence Malick khiến nhiều diễn viên phải lao đao Ảnh: AFP

Từ đó, ta có thể thấy quyền lực của nhà sản xuất và đạo diễn lớn như thế nào trong ngành công nghiệp điện ảnh. Tầm nhìn của họ đóng vai trò chủ đạo xuyên suốt quá trình thực hiện một tác phẩm, còn diễn viên dù là những nhân tố không thể thiếu nhưng vẫn có thể bị thay thế một cách dễ dàng.